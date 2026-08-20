Новая авиакомпания в Европе начнет выполнять рейсы уже в декабре 2026 года: цены на билеты от 41 евро
Для путешественников, планирующих поездку в один из самых известных городов Галисии, появилась новая возможность. Уже в конце 2026 года туда начнут выполняться новые прямые рейсы, которые могут заинтересовать туристов своей доступной ценой.
Новый бюджетный авиаперевозчик запускает прямые рейсы в Сантьяго-де-Компостела из нескольких европейских городов, сообщает Euronews.
Куда можно будет полететь новыми рейсами?
Авиакомпания Fly2Galicia планирует с 1 декабря 2026 года запустить рейсы из аэропорта Сантьяго – Росалия-де-Кастро по 8 европейским направлениям. Среди них будут:
- Аликанте,
- Гранада,
- Сарагоса,
- Брюссель,
- Прага,
- Мюнхен,
- Венеция,
- Милан.
Продажа билетов уже открыта. Самая низкая цена заявлена на рейсы между Миланом и Сантьяго-де-Компостела и начинается от 41 евро. Билеты из Брюсселя, Праги и Венеции будут стоить от 51 евро, а из Мюнхена от 71 евро. Первые рейсы будет выполнять другой европейский оператор, название которого пока не объявили.
Почему новые рейсы могут заинтересовать паломников?
В 2027 году в Сантьяго-де-Компостела будет отмечаться Святой год. Ожидается большой поток паломников, которые приедут в город после прохождения знаменитого Камино-де-Сантьяго. Новые рейсы могут стать удобным вариантом для тех, кто планирует пройти маршрут и после этого вернуться домой самолетом.
В феврале Fly2Galicia также планирует открыть постоянную базу в аэропорту Сантьяго-де-Компостела. После этого авиакомпания хочет добавить рейсы в Малагу, на Тенерифе, Гран-Канарию, Фуэртевентуру и в Сарагосу.