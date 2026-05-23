Это событие бывает только раз в год: как и когда проходила Ночь музеев в Польше

Представьте атмосферу ночного музея, когда вы проходите мимо исторических зданий и открываете для себя уникальные достопримечательности, которые обычно недоступны для посетителей. Такая возможность в Польше появляется только раз в год, и самое приятное, что в большинстве мест вход является абсолютно бесплатным.

В мае Польша традиционно провела одно из самых масштабных культурных событий года Ночь музеев. Именно в этот период сотни музеев, галерей, театров и даже закрытых исторических локаций открывали свои двери для посетителей в вечернее и ночное время. Большинство мест можно было посетить совершенно бесплатно или только за символическую оплату.

Что такое Ночь музеев и как проходит такое событие?

Ночь музеев – это международная культурная акция, которая впервые появилась в Берлине еще в 1997 году, рассказывает Agencja pracy KONO. Впоследствии к инициативе начали присоединяться другие страны Европы, а в 2003 году событие впервые состоялось и в Польше. В 2026 году Ночь музеев в Польше проходила с 16 на 17 мая. В это время сотни культурных учреждений работали до поздней ночи, а некоторые даже до утра. Большинство музеев открывались примерно в 16:00 – 18:00 и принимали гостей до полуночи или 1 – 2 часов ночи.

Ежегодно событие собирало сотни тысяч посетителей, ведь это была возможность не только бесплатно попасть в известные музеи, но и увидеть закрытые помещения, архивы или исторические здания, которые обычно оставались недоступными для туристов.

Какие города и локации принимали участие?

Наиболее масштабно Ночь музеев традиционно проходила в Варшаве. В 2026 году столица Польши открыла более 300 культурных площадок. К акции присоединились музеи, галереи, библиотеки, университеты, театры и даже государственные учреждения. Среди самых популярных мест были:

Национальный музей в Варшаве;



Самым популярным является Национальный музей в Варшаве / фото Muzeum Narodowe w Warszawie

Музей Варшавского восстания;

Королевский замок;

Музей истории польских евреев POLIN Музей истории польских евреев;

Научный центр Коперника;

галерея современного искусства Zachęta.

Кроме классических музеев, посетители могли попасть в необычные места. Например, только этой ночью в Варшаве открывали старую канализационную систему 1908 года и ядерное укрытие 1950-х годов. К акции также активно присоединился Краков. Там Ночь музеев стартовала на день раньше – 15 мая. Посетители могли увидеть Королевский замок Вавель, музеи науки и техники, исторические резиденции и театральные пространства.

Как проходила Ночь музеев?

Организаторы советовали заранее планировать маршрут, ведь в самых популярных музеях традиционно собирались большие очереди. Часть событий требовала предварительной регистрации через официальные сайты музеев. Также в городах продолжал работу общественный транспорт: в Варшаве ночью курсировали дополнительные автобусы, трамваи и специальные музейные маршруты. Для комфортного посещения гостям рекомендовали одевать удобную обувь, брать воду и заранее проверять график работы конкретных локаций.

24 Канал взял комментарий у украинца Максима, который в день проведения Ночи музеев находился в Варшаве и посетил Министерство финансов Польши. Он поделился своими впечатлениями от экскурсии и рассказал, что больше всего его поразило внутри здания:

Экскурсия произвела сильное впечатление: рассказывали о самом здании, как его проектировали и возводили, а также об особенностях архитектуры и интерьера. Вся мебель внутри была изготовлена под заказ, а для отделки пола и дверных рам часто использовали мрамор. Во время экскурсии удалось побывать в кабинетах главного министра и вице-министра. Внутри также хранится большая коллекция картин разных стилей, преимущественно послевоенного периода,

– рассказал Максим.

Ночь в Министерстве финансов Польши / фото предоставлены для 24 Канала

Если вы когда-то будете в Польше и будете иметь возможность попасть на подобные события или посетить Ночь музеев, обязательно воспользуйтесь этим шансом – это уникальная возможность увидеть закрытые для обычных посетителей места и узнать больше о культуре и истории страны изнутри.