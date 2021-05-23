В Нью-Йорке открыли остров на колоннах: фото

В Нью-Йорке открыли остров-парк Литл-Айленд. Он расположен на 132 бетонных колоннах, которые вкопаны в дно реки Гудзон.

На меры безопасности потратили 6 миллионов долларов. Средства направили на систему ограждений и круглосуточную охрану.

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Остров-парк на колоннах

Площадь парка составляет около 10 тысяч квадратных метров. На территории есть три сцены для спектаклей. С июня по сентябрь в Литл-Айленде уже запланировано 500 мероприятий.

Спроектировал остров на колоннах британский дизайнер Томас Хизервик. Профинансировали его бизнесмен Барри Диллер и его жена Диана фон Фюрстенберг.

Трудности при строительстве

Стоимость острова-парка Литл-Айленд составляет 260 миллионов долларов.

Начали строительство в 2016 году, но через год проект заморозили. Все из-за решения окружного суда США, который аннулировал разрешение на работы.

Сообщается, что некоммерческая организация "Городской клуб Нью-Йорка" выступила против строительства и подала иск. Однако в 2019 проект все же запустили.



В Нью-Йорке построили парк на колоннах / Фото Dezeen