Здесь катаются на вулкане с доски, а в озере плавают акулы: интересная страна, о которой мало кто знает

Никарагуа постепенно становится одним из популярных туристических направлений Центральной Америки для тех, кто ищет природные достопримечательности, активный отдых и необычную культуру.

Никарагуа все активнее привлекает внимание путешественников, которые ищут не только пляжи, но и вулканы, колониальные города и маршруты для приключенческого отдыха, пишет издание Semana. Страна активно делает ставку именно на разнообразие впечатлений, а не на один популярный курортный формат.

Какие места в Никарагуа стоит увидеть в первую очередь?

Одной из главных достопримечательностей страны остается Гранада – старинный колониальный город с яркими фасадами, узкими улочками и видом на озеро Никарагуа. Именно здесь легко почувствовать сочетание истории, местного ритма жизни и туристической атмосферы.

Не меньшее внимание привлекает и Леон, где путешественники найдут и архитектуру, и культурную жизнь, и доступ к вулканическим маршрутам. Для тех, кто любит природу, особенно интересной будет зона вокруг вулкана Масая, где можно наблюдать за активным ландшафтом и воспользоваться экскурсиями.

Рядом с городом Леон находится действующий вулкан Серро-Негро, с которого туристы спускаются по склону из вулканического песка и щебня на деревянной или металлической доске, сидя или стоя. Это популярное туристическое развлечение, которое организуют местные агентства. Вулкан действительно активен, последнее извержение произошло в конце 1990-х годов.

Среди природных достопримечательностей выделяются острова Солентинаме на озере Никарагуа, которые подходят для спокойного отдыха, наблюдения за птицами и прогулок по воде. В озере водятся бычьи акулы, которые могут жить и в пресной воде. Когда-то их считали отдельным видом, своеобразной "никарагуанской акулой", но впоследствии выяснилось, что это тот самый бычий вид. Они заплывают в озеро из Карибского моря по реке Сан-Хуан.

Еще одна популярная достопримечательность – Кукурузу на карибском побережье, где царит совершенно иная, более расслабленная и экзотическая атмосфера.

Как выглядит Никарагуа: смотрите видео

Почему Никарагуа привлекает любителей активного отдыха?

Страна подходит не только для спокойных путешествий, но и для тех, кто хочет больше движения и впечатлений. Здесь можно подниматься на вулканы, кататься на досках по песку, устраивать пешие прогулки, исследовать острова и выходить в море на небольшие экскурсии.

Особый интерес представляет серфинг, который в Никарагуа постепенно становится одним из самых привлекательных видов активного отдыха для туристов. Побережье Тихого океана предлагает хорошие условия как для опытных спортсменов, так и для тех, кто только начинает.

Обратите внимание! Никарагуа часто выбирают именно из-за соотношения цены и впечатлений – здесь можно увидеть много всего разного, не тратя столько, сколько стоят более популярные направления региона.

Путешествие в эту страну обычно сочетает сразу несколько форматов отдыха. Утром это может быть прогулка по историческому центру, днем – поездка к вулкану или озеру, а вечером – отдых в небольшом гостевом доме или на пляже.

Именно такая разноплановость делает Никарагуа интересной для тех, кто устал от стандартных туров. Здесь легко составить маршрут под себя – от культурных достопримечательностей до экстрима и спокойных природных локаций.