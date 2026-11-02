Тайные чудеса для своих: куда ездят отдыхать местные, пока туристы обходят эти места стороной
Большинство путешественников обычно выбирает популярные курорты, даже не подозревая о чудесных уголках, которые выбирают для отдыха сами жители этих стран.
Эксперт по путешествиям Саймон Колдер рассказал о трех удивительных местах в Южной Корее, Японии и Канаде, которые наверняка удивят каждого. Об этом пишет издание Express.
Какие малоизвестные места мира заслуживают внимания туристов?
В Южной Корее главным местом для отдыха среди самих корейцев считается остров Чеджу. Маршрут из Сеула сюда – один из самых загруженных авиамаршрутов во всем мире. Ежедневно между столицей и островом самолеты предлагают почти 40 тысяч пассажирских мест. Несмотря на такое огромное количество отдыхающих, на Чеджу нет ощущения тесноты.
Саймон Калдер отмечает, что там без проблем можно найти спокойные пешеходные маршруты и тропы для треккинга, где почти нет людей и можно насладиться природой в полном уединении.
Вторая локация – это остров Окинава в Японии. Интересно, что географически он расположен гораздо ближе к Тайваню, чем к крупнейшим японским островам. Это место известно прежде всего своими удивительными пляжами и коралловыми рифами. Однако Окинава обладает не только курортной привлекательностью, но и тяжелым прошлым.
Остров стал местом исторической трагедии: во время Второй мировой войны здесь произошло масштабное сражение, в котором погибло большое количество мирных жителей.
Третьим удивительным местом стал полуостров Гаспе, расположенный в канадской провинции Квебек. Калдер описывает его как дикий и суровый край, где скалистый берег встречается с океаном на самом краю страны.
Во время поездки по этому полуострову с журналистом произошло приключение: его остановил офицер дорожной патрульной службы за превышение скорости. За это нарушение Калдеру пришлось заплатить штраф в размере 200 канадских долларов. Впрочем, даже этот инцидент не испортил поездку – эксперт признался, что был просто очарован местными пейзажами.