Тайные чудеса для своих: куда ездят отдыхать местные, пока туристы обходят эти места стороной

Большинство путешественников обычно выбирает популярные курорты, даже не подозревая о чудесных уголках, которые выбирают для отдыха сами жители этих стран.

Эксперт по путешествиям Саймон Колдер рассказал о трех удивительных местах в Южной Корее, Японии и Канаде, которые наверняка удивят каждого. Об этом пишет издание Express.

Какие малоизвестные места мира заслуживают внимания туристов?

В Южной Корее главным местом для отдыха среди самих корейцев считается остров Чеджу. Маршрут из Сеула сюда – один из самых загруженных авиамаршрутов во всем мире. Ежедневно между столицей и островом самолеты предлагают почти 40 тысяч пассажирских мест. Несмотря на такое огромное количество отдыхающих, на Чеджу нет ощущения тесноты.

Восточное побережье острова Чеджу / фото Canva

Саймон Калдер отмечает, что там без проблем можно найти спокойные пешеходные маршруты и тропы для треккинга, где почти нет людей и можно насладиться природой в полном уединении.

Вторая локация – это остров Окинава в Японии. Интересно, что географически он расположен гораздо ближе к Тайваню, чем к крупнейшим японским островам. Это место известно прежде всего своими удивительными пляжами и коралловыми рифами. Однако Окинава обладает не только курортной привлекательностью, но и тяжелым прошлым.

Тропический пляж в префектуре Окинава / фото Canva

Остров стал местом исторической трагедии: во время Второй мировой войны здесь произошло масштабное сражение, в котором погибло большое количество мирных жителей.

Третьим удивительным местом стал полуостров Гаспе, расположенный в канадской провинции Квебек. Калдер описывает его как дикий и суровый край, где скалистый берег встречается с океаном на самом краю страны.

Полуостров Гаспе / фото Dennis G. Jarvis - DGJ_8688 - Снято с горы Сен-Анн

Во время поездки по этому полуострову с журналистом произошло приключение: его остановил офицер дорожной патрульной службы за превышение скорости. За это нарушение Калдеру пришлось заплатить штраф в размере 200 канадских долларов. Впрочем, даже этот инцидент не испортил поездку – эксперт признался, что был просто очарован местными пейзажами.