Все мы знаем известную певицу Шакиру, которая заполонила мир своей энергией и огненным темпераментом. Те же черты присущи ее родному городу. Побывав там хотя бы раз, вы непременно сохраните воспоминания о путешествии надолго в памяти.

Путешествуя за границу, мы нередко удивляемся, насколько сильно традиции отличаются от того, к чему мы привыкли дома. Сегодня мы хотим рассказать об одном из таких городов – родной дом самой Шакиры. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности от 24 Канала со ссылкой на NationalGeographic.

Смотрите также Мужчина решил пешком обойти весь мир – сколько времени ему понадобилось

Что выдающегося в родном городе Шакиры?

Барранкилья – это город в Колумбии, который славится своим известным карнавалом, атмосфера и яркость которого заполонит каждого, кто сможет на нем побывать. Сегодня мы расскажем особые подробности этой летней традиции, как она проходит и как правильно ее праздновать.

Кстати, Барранкилья настолько гордится своей коренной певицей, что создала для нее отдельный золотой памятник.

Памятник Шакире: смотреть видео

Что особенного в карнавале в Барранкилье?

Карнавал El Joselito – это сочетание испанских, африканских и местных традиций, придающих ему уникальный характер. Главная идея – это яркие костюмы и танцы под традиционную музыку. Также важно быть участником "Битва кварталов" – это когда люди делятся на группки и соревнуются за титул лучшего танцовщика. Проводят торжество ежегодно за четыре дня до Великого поста, обычно в феврале или в начале марта.

Празднование карнавала: смотреть видео

#viajar #travel #citytour #barranquilla ♬ sonido original - Leonar tours @leonar.tours ¡El Carnaval de Barranquilla 2026 te espera!Vive la fiesta más grande de Colombia, donde la música, el color y la alegría se convierten en una experiencia inolvidable. Con nuestra agencia, no solo disfrutarás de los desfiles y comparsas , también conocerás los rincones más emblemáticos de la ciudad: su gastronomía, cultura y calidez caribeña. ¿Listo para bailar al ritmo del Carnaval? Contactanos 3046423185 / 3125327200 Visitanos Cra 43 # 72-122 Oficina 508 Barranquilla - Atlantico #Carnaval2026

Празднование данной традиции рекомендует развлечения на любой вкус: выступления музыкантов, танцоры, акробаты, художественные выставки и многое другое. Также это прекрасная возможность попробовать необычную кухню, о которой мы подробнее расскажем чуть ниже.

Смотрите также Почему Таракановский форт может напугать даже опытных путешественников

Какие традиционные блюда попробовать во время карнавала?

Как отмечает SeeSights, одним из самых популярных блюд карнавала является арепас – это выпечка из кукурузной муки, которую могут подавать с различными начинками. Она забирает сердца как и туристов, так и местных. Также можно попробовать традиционное блюдо бандежо – это густой суп из черной фасоли, мяса и овощей.

Лучшее время для посещения Колумбии:

Из-за жаркого климата, отправляться в Колумбию стоит или с декабря по апрель, в сухой сезон, или в июле-августе. Однако, даже в сухой сезон, здесь выпадает немало осадков.

Какие ошибки стоит избегать туристам во время путешествия?

То, о чем стоит знать каждому начинающему туристу: топ-перечень самых частых ошибок во время путешествия.

Ваша романтическая поездка может быть под угрозой, если не ознакомиться с этой статьей от 24 Канала.





