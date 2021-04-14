Travel24 предлагает вам подборку из необычных лифтов планеты, отнюдь не для слабонервных. Ведь построены они не только внутри зданий.

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Байлонг, Китай

"Лифт 100 драконов" в Чжанцзяцзе – самый высокий открытый подъемник в мире. Пассажиры могут подняться вдоль крутого склона горы на высоту 330 метров менее чем за 2 минуты. Особой уникальности кабинам добавляют стеклянные стенки и пол, которые абсолютно прозрачны, поэтому во время подъема туристы получают высокую дозу адреналина и наблюдают за прекрасными горными пейзажами.

Байлонг – самый высокий открытый подъемник в мире / Фото с сети

АкваДом, Германия

В Берлине из акрилового стекла был построен самый большой цилиндрический резервуар в мире. 25-метровая стеклянная конструкция наполнена 1 миллионом литров морской воды, а прямо в центре аквариума расположен лифт. Вы поднимаетесь, а рядом проплывает примерно 1500 рыб 97 видов.

Лифт в АкваДоме / Фото с сети

Хамметшванд, Швейцария

Лифт в швейцарском городе Бюргеншток – является высшим внешним подъемником в Европе. Менее чем за минуту вы окажетесь на высоте 153 метров, откуда открывается вид на Швейцарские Альпы и озеро Люцерн.

Лифт Хамметшванд / Фото с сети

Эриксон Глоб, Швеция

Внешне крупнейшего сферического сооружения в мире, которое расположено в Стокгольме, курсируют две стеклянные гондолы SkyView. Лифт за 20 минут поднимает на вершину арены – 130 метров над уровнем моря.

Sky View / Фото с сети

"Врата Запада", США

В Сент-Луисе расположена самая высокая арка в мире высотой 192 метра. Сначала конструкция арки не позволяла интегрировать туда обычный лифт, и многие инженеры отказывались. Только один предложил свой вариант: объединить тросовый лифт и кабинку колеса обозрения – именно так и сделали. "Трамвайчик" состоит из 9 кабинок, вращающихся вокруг своей оси, достигая вершины за 4 минуты, а вниз спускаются за 3.

Арка в Сент-Луисе / Фото с сети