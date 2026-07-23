Любимый курорт миллионов готовится к рекордной жаре: температура может достигать 47 градусов

Летом 2026 года Испания оказалась в тисках масштабной тепловой волны. Температура в некоторых регионах может достичь рекордных 47 градусов тепла, поэтому путешественников настоятельно просят соблюдать правила безопасности во время этого экстремального погодного явления.

По данным Mirror, туристам сложнее всего приходится в южных и юго-восточных регионах Испании, где столбики термометров местами поднимаются до опасных отметок. Синоптики предупреждают, что жара продлится как минимум несколько дней, а вместе с ней будет расти и риск лесных пожаров.

Почему эту жару называют одной из самых опасных?

По данным метеорологов, это уже третья значительная волна жары в Испании за лето 2026 года. Наиболее сложная ситуация ожидается в Андалусии и Эстремадуре, где объявлены красные предупреждения, а оранжевые сигналы действуют для Мадрида, Арагона, Каталонии и Кастилии-Ла-Манчи.

Причиной аномалии называют так называемый "тепловой купол", который затягивает над страной сухой и раскаленный воздух из Сахары. Из-за этого в Испании также сохраняется калима – пылевая завеса, что ухудшает видимость, качество воздуха и не дает ночам нормально охлаждаться.

Путешественникам в ближайшие дни следует быть особенно осторожными и по возможности избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы,

– сообщают в испанском государственном метеорологическом агентстве AEMET.

Для туристов и местных жителей самым опасным временем остаются часы с 12:00 до 17:00. В этот период рекомендуется пить больше воды, укрываться в прохладных помещениях и не перегружать организм физической активностью. Особенно внимательными должны быть пожилые люди, беременные, дети и те, кто работает под открытым небом.

Как уберечься от жары / плакат 24 Канала

Именно поэтому всем туристам следует помнить следующие правила: