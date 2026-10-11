Что происходит с вещами, конфискованными в аэропортах: куда они на самом деле попадают

При прохождении контроля безопасности в аэропортах пассажирам нередко приходится сдавать маникюрные ножницы, жидкости, инструменты или портативные зарядные устройства.

После досмотра в аэропорту изъятые вещи не всегда отправляются на свалку – их судьба зависит от типа предмета и правил конкретного терминала, пишет Daily Mail.

В отдельных случаях пассажиру еще могут дать шанс забрать вещь с собой другим способом. Чаще всего это касается предметов, которые нельзя пронести в салон только из-за правил безопасности, а не из-за полного запрета.

Куда попадают вещи после изъятия в аэропорту?

Часть конфискованного все же утилизируется – в первую очередь речь идет о жидкостях, гелях и аэрозолях, которые не прошли контроль. В то же время вещи, не представляющие опасности, могут пойти на переработку или в благотворительность. В Великобритании и США, например, аэропорты передают пригодные средства гигиены и другие полезные товары в приюты и продовольственные банки.

Лондонский аэропорт Гатвик в 2023 году передал местным благотворительным организациям The Crawley и Horley Hygiene Bank две тонны косметики и средств гигиены. А в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана действует инициатива "Отдай, а не выбрасывай", в рамках которой нераспакованные средства гигиены, превышающие допустимый объем жидкостей, собирают и передают дальше. Так удалось спасти от мусорных свалок более полутонны отходов.



Конфискованные вещи передают на благотворительность / Фото Pexels

Можно ли вернуть изъятую вещь?

Если предмет не разрешают взять в салон, пассажиру иногда дают возможность вернуться из зоны досмотра и переложить его в зарегистрированный багаж. Еще один вариант – передать вещь провожающему. Такое решение чаще всего касается инструментов и снаряжения, которые ограничивают не из-за запрета как такового, а из-за габаритов, формы или риска травмирования.

То есть вещь могут временно изъять на пункте контроля, но при определенных обстоятельствах ее еще можно спасти от окончательной конфискации. Именно поэтому пассажирам рекомендуют заранее проверять правила перевозки, особенно если в багаже есть рабочие инструменты или другие нестандартные предметы.