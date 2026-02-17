Это сохранит ваш кошелек: какие ошибки нельзя делать в Стамбуле

Стамбул легко очаровывает: Босфор, мечети, пахлава и чай из тюльпанообразных стаканов. Но за этой магией скрывается другая реальность: это мегаполис с собственными правилами игры, где неосмотрительность туриста может стоить значительно дороже, чем кажется.

В Стамбул легко переплатить за такси, купить сувенир по двойной цене или попасть в классическую ловушку для путешественников. О том, каких ошибок не стоит допускать в этом городе, рассказала пользовательница тиктока @d.e.r.u.n.

Как не влететь в копеечку в Стамбуле?

Украинка советует не заказывать заранее лиры в банках. Дело в том, что курс этой валюты очень нестабилен и меняется чуть ли не ежедневно. Лучше обменивать деньги уже в самом Стамбуле и только небольшие суммы, или же просто рассчитываться карточкой.

Иногда есть большой соблазн сесть в такси, которое уже стоит на улице, а не заказывать новое и ждать пока оно приедет. Однако есть угроза, что вы переплатите в 5 или даже в 10 раз. У таких таксистов нет фиксированной цены и они называют любые суммы. Путешественница призывает вызвать такси через приложения Uber и Bitaksi или пользоваться общественным транспортом. И там, и там можно оплатить карточкой.

Билеты в достопримечательности лучше покупать онлайн заранее. Они стоят так же как и в кассе, но так вы сможете пройти без очереди. Поскольку Стамбул – это популярный туристический город, то очереди к архитектурным и историческим памятникам здесь огромные.

Обратите внимание! Стамбул попал в список 11 самых красивых городов мира. Эксперты назвали его городом, который "полон истории, культуры и невероятных пейзажей". Кроме турецкого города, в списке оказались Тбилиси, Барселона, Палермо и другие.

Какие еще советы помогут сэкономить в Стамбуле?

Как пишет Istanbul explorer pass, на рынке в Стамбуле обязательно надо торговаться. Делайте это вежливо, с улыбкой – и сможете сэкономить 30 – 50% от первоначальной цены. Кроме того, стоит помнить, что вы пришли на турецкий рынок не только за покупками, но и чтобы просто насладиться уникальным опытом общения с местными жителями.

Чтобы сэкономить деньги на питании, лучше не посещать рестораны в самом центре или возле популярных туристических достопримечательностей. Никогда не соглашайтесь в Стамбуле на что-то "бесплатное", ведь в конце концов история может завершиться вымогательством денег.