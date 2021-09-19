Однако есть страны, которые пользуются популярностью больше всего среди украинских туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного туроператором Join UP!.
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По данным туроператора, в июне – августе 2021 года его услугами воспользовались 359,5 тысячи туристов, превысив показатель докризисного лета 2019 года – 313,8 тысячи.
Про лето 2021 года можно говорить с осторожным оптимизмом: люди соскучились по поездкам, а популярные страны постепенно открывались, поэтому мы получили неплохие результаты,
– отметила руководитель отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх.
В Join UP! также считают, что кампания по вакцинации и постепенное открытие границ значительно ускорили восстановление туристического сектора в Украине.
Куда чаще всего летели украинские туристы летом 2021
Лидеры среди туристов остаются почти неизменными. Дело в том, что в большинстве из этих стран действовали упрощенные условия въезда.
- Турция – 157,3 тысячи;
- Египет – 97,6 тысячи;
- Черногория – 37,2 тысячи;
- Греция – 29,8 тысячи;
- Албания – 8,9 тысячи.
Из предоставленной информации туроператором, стало известно, что цены на отдых в этих государствах в этом году практически не изменились, а в некоторых даже подешевели, в частности в Черногории.
При этом, пандемия коронавируса ввела новый тренд среди путешественников – спонтанные поездки. Например, если в 2019 году клиенты бронировали туры за 50 дней до вылета, в 2020-м – за 37 дней, то в 2021 году этот показатель упал до 22 дней.
Отметим, ранее аэропорт "Борисполь" назвал 10 самых популярных направлений в августе.
Какими странами больше всего интересуются украинцы
Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.
С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.
10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:
- Польша;
- Италия;
- Испания;
- Турция;
- Греция;
- Германия;
- Чехия;
- Франция;
- Португалия;
- Кипр.