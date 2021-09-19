Однако есть страны, которые пользуются популярностью больше всего среди украинских туристов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного туроператором Join UP!.

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По данным туроператора, в июне – августе 2021 года его услугами воспользовались 359,5 тысячи туристов, превысив показатель докризисного лета 2019 года – 313,8 тысячи.

Про лето 2021 года можно говорить с осторожным оптимизмом: люди соскучились по поездкам, а популярные страны постепенно открывались, поэтому мы получили неплохие результаты,

– отметила руководитель отдела развития направлений Join UP! Екатерина Артюх.

В Join UP! также считают, что кампания по вакцинации и постепенное открытие границ значительно ускорили восстановление туристического сектора в Украине.

Куда чаще всего летели украинские туристы летом 2021

Лидеры среди туристов остаются почти неизменными. Дело в том, что в большинстве из этих стран действовали упрощенные условия въезда.

Турция – 157,3 тысячи;

– 157,3 тысячи; Египет – 97,6 тысячи;

– 97,6 тысячи; Черногория – 37,2 тысячи;

– 37,2 тысячи; Греция – 29,8 тысячи;

– 29,8 тысячи; Албания – 8,9 тысячи.

Из предоставленной информации туроператором, стало известно, что цены на отдых в этих государствах в этом году практически не изменились, а в некоторых даже подешевели, в частности в Черногории.

При этом, пандемия коронавируса ввела новый тренд среди путешественников – спонтанные поездки. Например, если в 2019 году клиенты бронировали туры за 50 дней до вылета, в 2020-м – за 37 дней, то в 2021 году этот показатель упал до 22 дней.

Отметим, ранее аэропорт "Борисполь" назвал 10 самых популярных направлений в августе.

Какими странами больше всего интересуются украинцы

Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.

С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.

10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:

Польша;

Италия;

Испания;

Турция;

Греция;

Германия;

Чехия;

Франция;

Португалия;

Кипр.

Обратите внимание! Подробнее об актуальном режиме въезда и транзите в конкретную страну – читайте на интерактивной онлайн-карте.