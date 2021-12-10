Названы 10 авиакомпаний с наибольшим количеством рейсов в день по Европе

Евроконтроль, регулярно собирающий статистику от провайдеров аэронавигационных услуг по всей Европе, назвал лидеров по количеству рейсов в день.

Согласно последним данным, рейтинг возглавил ирландский лоукостер Ryanair. Об этом в своем твиттере написал гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан.

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Какие авиакомпании совершили наибольшее количество рейсов

Лоукостер Ryanair, который с 1 – 7 декабря совершил в среднем 2096 рейсов в день. Как показывают данные, это превысило аналогичный показатель 2019 на 6%. Такие результаты позволили Ryanair занять первое место в Европе по количеству выполненных рейсов.

На втором месте оказалась Turkish Airlines с показателем 994 рейса в день, что на 16% меньше, чем в начале декабря 2019 года. Третье место заняла Lufthansa – 913 рейсов в день, на 35% меньше, чем в 2019 году.

Также в десятку авиакомпаний с наибольшим количеством рейсов в день в европейском небе вошли:

easyJet,

Air France,

KLM,

SAS Scandinavian Airlines,

British Airways,

Wizz Air,

Vueling.

10 авиакомпаний с наибольшим количеством рейсов в день по Европе / Фото твиттер Имон Бреннан