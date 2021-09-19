Поэтому, биологи не рекомендуют плавать в море при большом скоплении этих морских жителей. Если медуза таки ужалила, надо промыть участок проточной водой и обработать содовым раствором.

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Если начнется аллергическая реакция – обратиться к медикам. Впрочем, несмотря на такие предостережения, на пляжах довольно много отдыхающих. Они рассказали, что медуз не боятся.

Очевидцы в Одессе сняли на видео нашествие. Ролик 13 сентября опубликовали в соцсетях. На нем видно, что на берег выбросило тысячи медуз.

На одесском пляже нашествие медуз: смотрите видео ютуб-канала Полтавца Дмитрия

Почему произошло нашествие медуз

Резкое увеличение численности медуз на побережье обусловлено разбалансированием экосистем морей. Кроме того, на их повышенную численность влияют азот и фосфор, которые смываются в море.

Такие вещества приводят к увеличению водорослей. В то же время они являются основным источником питания медуз.

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