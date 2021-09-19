Поэтому, биологи не рекомендуют плавать в море при большом скоплении этих морских жителей. Если медуза таки ужалила, надо промыть участок проточной водой и обработать содовым раствором.
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Если начнется аллергическая реакция – обратиться к медикам. Впрочем, несмотря на такие предостережения, на пляжах довольно много отдыхающих. Они рассказали, что медуз не боятся.
Очевидцы в Одессе сняли на видео нашествие. Ролик 13 сентября опубликовали в соцсетях. На нем видно, что на берег выбросило тысячи медуз.
На одесском пляже нашествие медуз: смотрите видео ютуб-канала Полтавца Дмитрия
Почему произошло нашествие медуз
Резкое увеличение численности медуз на побережье обусловлено разбалансированием экосистем морей. Кроме того, на их повышенную численность влияют азот и фосфор, которые смываются в море.
Такие вещества приводят к увеличению водорослей. В то же время они являются основным источником питания медуз.
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Нашествие медуз в Украине: что следует знать
- В 2021 году нашествие медуз впервые зафиксировали еще в июле на пляжах Бердянска.
- Впоследствии животные покрыли берега Кирилловки и Лазурного. В частности, Косу Пересыпь.
- Несколько баз в Кирилловке установили рыбацкие сетки, что позволило очистить море от медуз.
- Вместе с тем впоследствии количество медуз на пляжах снова резко возросло.