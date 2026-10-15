Более 100 островов, построенных людьми столетия назад: что известно о загадочном городе Нан-Мадол

Представьте себе город, где вместо обычных улиц – пролегают водные каналы, а здания стоят на искусственных островках посреди лагуны. Так выглядит Нан-Мадол в Микронезии. Когда-то он был центром могущественной династии, но со временем его покинули жители.

Нан-Мадол расположен у восточного побережья острова Понпеи в Федеративных Штатах Микронезии. Его часто называют Венецией Тихого океана из-за сети каналов, соединяющих искусственные островки. Однако за живописными руинами скрывается история могущественной династии, религиозных традиций и борьбы за власть.

Как в лагуне построили целый город?

Нан-Мадол возвели на коралловом рифе в лагуне у острова Понпеи. Город состоял из многочисленных искусственных островков, разделенных каналами, по которым можно было передвигаться на лодках. Для строительства использовали массивные базальтовые камни, которые укладывали друг на друга без современного оборудования и бетона.

Как выглядит Нан-Мадол: смотреть видео

Самые большие глыбы, по данным национального исторического памятника Нан-Мадол, весят около 45 тонн. На территории города было возведено около 130 сооружений. Среди них были храмы, жилые дома, места для церемоний и захоронений. Самым большим сооружением считается Нандаувас – королевский храм, окруженный стенами высотой около 7,6 метра.

Точное время возникновения Нан-Мадола остается неизвестным. Археологические находки свидетельствуют о древней истории этой территории, а строительство комплекса, по данным Britannica, началось примерно в VIII веке. Наиболее важные сооружения датируются 1180 – 1200 годами.

Нан-Мадол / фото TripAdvisor

Кто правил городом и почему он был важен?

Нан-Мадол стал политическим и религиозным центром династии Сауделер, правившей Понпеем примерно с 1100 года. При ее власти город был резиденцией правителей и религиозных лидеров, а также центром управления островом. Общество было разделено на группы: самые большие дома принадлежали знати, тогда как простолюдины трудились на благо элиты.

Археологи даже обнаружили предметы, свидетельствующие о различиях в положении жителей. Сама планировка города также способствовала отделению правителей от остального населения.

Нан Мадол / фото Canva

С Нан-Мадолом связана и местная устная история. Согласно легенде, основателями города были братья Олисихпа и Олосохпа, которые якобы использовали магию, чтобы возвести каменные сооружения. Со временем власть Сауделеров стала вызывать недовольство. По преданиям понпейцев, правители все более жестко относились к местному населению, например, заставляли людей голодать.

Около 1628 года воин Изокелекель, которого устная традиция описывает как героя, возглавил борьбу против Сауделеров и победил их. Историки предполагают, что он мог быть предводителем переселенцев с соседнего острова Косраэ. После падения династии значение Нан-Мадола постепенно уменьшалось.

Почему город опустел и что с ним сейчас?

После потери политического значения Нан-Мадол постепенно пришел в упадок и в конце концов был заброшен. По данным Britannica, это произошло в XVIII веке. Одной из возможных причин, почему люди больше не могли жить на искусственных островках, была зависимость от поставок продовольствия и пресной воды. Если припасы переставали поступать, полноценная жизнь в городе становилась невозможной.

В наше время древним руинам угрожают заиление каналов, разрастание мангровых зарослей, штормовые волны и разрушение каменной кладки. Растительность скрывает часть сооружений, а некоторые конструкции уже обрушились. В 2016 году Нан-Мадол был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из-за угроз для сохранности комплекса он также попал в перечень памятников всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Где находится Нан-Мадол: смотреть на картах