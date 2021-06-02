К началу лета птиц в стае на озере Тузла увеличилось до 113 особей. Об этом сообщил научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника, орнитолог Максим Яковлев на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также 5 природных чудес Украины, которые нужно увидеть собственными глазами хотя бы раз в жизни

Откуда фламинго взялись в дельте Дуная – не совсем понятно. Подозревают, что птицы могут быть частью популяции с северного Казахстана.

Ближайшие гнездовые оседлые группы в Малой Азии (около 1200 километров) и на южных Балканах (примерно 600 километров). Некоторые орнитологи считают, что птицы могут быть и частью популяции с северного Казахстана, – подчеркнул Яковлев.

Он также добавил, что именно птицы этой группы осуществляют миграции, и для них характерен очень широкий разлет на зимовку – от Вьетнама, Шри-Ланки и Индии на юг, в Турцию, Кипр и Тунис на запад-юго-запад.

Орнитолог говорит, что хотя сотрудники заповедника и рекомендуют не беспокоить птиц и не создавать ажиотажа из-за их появления, некоторым фотоохотникам удалось сделать уникальные кадры.

Над Одесской областью пролетела огромная стая розовых фламинго / Фото: Фейсбук / mircea.bezergheanu



Отмечается, что в последние годы фламинго все чаще появляются в пределах Украины. Обычно их количество не превышало 25 особей. Чаще всего их замечали в Крыму. В прошлом году пять фламинго длительное время держались на Тилигульском лимане, а отдельных особей видели даже в зимний период на юге Одесской области.

В 2017 году на гиперсоленых частях озера Сиваш было отмечено первое в Украине гнездования этих птиц. Орнитологи тогда нашли 13 гнезд и трех птенцов.