Национальный авиаперевозчик появится уже в этом году, — Зеленский

В Украине до конца года создадут национального конкурентного авиаперевозчика. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот проект уже получил поддержку международных партнеров.

Проблемой в нынешней ситуации является неоднородность внутреннего рынка авиаперевозок. А это, в свою очередь, не дает Украинский полноценно путешествовать.

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Государственный авиаперевозчик: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутренний рынок авиаперевозок сейчас не удовлетворяет стратегических нужд государства. Создание национального авиаперевозчика должно решить эту проблему, а также помочь дальнейшей децентрализации и раскрыть туристический потенциал нашего государства. Глава государства обсудил оптимальную модель этого проекта с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше.

Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика,

— рассказал Зеленский директору Aerogestion.

Президент также отметил, что Украина охотно рассмотрит идеи по реализации этого проекта. Он будет проходить при поддержке международных партнеров.

Марк Роше со своей стороны отметил, что Украина имеет достаточно возможностей для создания национального авиаперевозчика. И добавил, что воздушный транспорт для нашей страны является одним из самых актуальных.