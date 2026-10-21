Не ради достопримечательностей и пейзажей: какой необычный тренд влечет туристов в 2027 году

Наблюдать за фламинго, увидеть колонии тупиков или проследить за сезонной миграцией птиц – такой формат путешествий становится все более популярным. Именно поэтому туристы все чаще выбирают отдых на природе.

О новой туристической тенденции и самых интересных направлениях для любителей птиц рассказало издание Euronews. По данным туристических компаний, все больше путешественников стремятся проводить время на природе и открывать для себя необычные форматы отдыха.

Почему наблюдение за птицами становится популярным?

В отчете о туристических тенденциях Voyageurs du Monde отметили, что 2027 год может стать годом бердвотчинга. Компания также сообщила о росте спроса: количество бронирований туров для наблюдения за птицами с июля по октябрь 2026 года было на 57% выше, чем за первые 6 месяцев года.

Аналогичную тенденцию зафиксировал и сервис Get Your Guide. В период с 1 января по 27 августа 2026 года количество глобальных бронирований экскурсий, посвященных наблюдению за птицами, выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Куда отправиться на бердвотчинг в Европе?

Одним из самых интересных направлений для начинающих является дельта Дуная в Румынии. Здесь расположены большие водно-болотные угодья и многочисленные водные пути, где обитает более 300 видов птиц. Особенно интересно наблюдать за большими стаями птиц, которые гнездятся в регионе или пролетают через него во время миграции.

Еще одно перспективное направление – это северо-восток Греции. Эта территория находится на важном миграционном маршруте и сочетает водно-болотные угодья с лесами. Для наблюдения за птицами здесь рекомендуют выбирать межсезонье, когда туристов меньше, а озера остаются интересными для любителей природы.

Тем, кто хочет увидеть морских птиц, стоит обратить внимание на Португалию. Ее протяженное атлантическое побережье расположено на одном из главных миграционных путей между Арктикой и югом Африки. Хорошими местами для наблюдения за птицами также являются Азорские острова и Мадейра.

А если ваша мечта – увидеть тупиков, тогда стоит рассмотреть Исландию. По словам специалистки по наблюдению за птицами Синди Брзостовски, крупнейшие в мире колонии этих птиц расположены на Вестманских островах у южного побережья страны.

Какие европейские локации вошли в рейтинг лучших?

В исследовании AllClear Travel, которое охватило 20 лучших мест для наблюдения за птицами в мире, Европу представляют лишь 2 локации. При оценке учитывались количество зарегистрированных видов, погодные условия, расстояние до аэропорта и ежедневные расходы на поездку.

Первым среди европейских направлений стал полуостров Фальстербу на юго-западе Швеции. В мировом рейтинге он занял 19-е место. Эту территорию считают одним из важных мест для наблюдения за птицами. Второе место среди европейских локаций заняли болота Титчвелл на северном побережье английского графства Норфолк – одно из самых известных британских мест для наблюдения за птицами. В список 15 лучших европейских локаций по версии AllClear также вошли:

остров Фер-Айл в Шотландии;

солончаки Каллони на греческом острове Лесбос;

заповедник Риа-Формоза в Португалии;

природный регион Камарг во Франции;

дельта реки Эбро в Испании;

национальный парк Гортобадь в Венгрии;

национальный парк Керкини в Греции.

Какие места в мире лучше всего подходят для наблюдения за птицами?

В топ-20 лучших мест мира для наблюдения за птицами по версии AllClear Travel вошли: