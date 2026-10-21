Не ради достопримечательностей и пейзажей: какой необычный тренд влечет туристов в 2027 году
Наблюдать за фламинго, увидеть колонии тупиков или проследить за сезонной миграцией птиц – такой формат путешествий становится все более популярным. Именно поэтому туристы все чаще выбирают отдых на природе.
О новой туристической тенденции и самых интересных направлениях для любителей птиц рассказало издание Euronews. По данным туристических компаний, все больше путешественников стремятся проводить время на природе и открывать для себя необычные форматы отдыха.
Почему наблюдение за птицами становится популярным?
В отчете о туристических тенденциях Voyageurs du Monde отметили, что 2027 год может стать годом бердвотчинга. Компания также сообщила о росте спроса: количество бронирований туров для наблюдения за птицами с июля по октябрь 2026 года было на 57% выше, чем за первые 6 месяцев года.
Аналогичную тенденцию зафиксировал и сервис Get Your Guide. В период с 1 января по 27 августа 2026 года количество глобальных бронирований экскурсий, посвященных наблюдению за птицами, выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Куда отправиться на бердвотчинг в Европе?
Одним из самых интересных направлений для начинающих является дельта Дуная в Румынии. Здесь расположены большие водно-болотные угодья и многочисленные водные пути, где обитает более 300 видов птиц. Особенно интересно наблюдать за большими стаями птиц, которые гнездятся в регионе или пролетают через него во время миграции.
Еще одно перспективное направление – это северо-восток Греции. Эта территория находится на важном миграционном маршруте и сочетает водно-болотные угодья с лесами. Для наблюдения за птицами здесь рекомендуют выбирать межсезонье, когда туристов меньше, а озера остаются интересными для любителей природы.
Тем, кто хочет увидеть морских птиц, стоит обратить внимание на Португалию. Ее протяженное атлантическое побережье расположено на одном из главных миграционных путей между Арктикой и югом Африки. Хорошими местами для наблюдения за птицами также являются Азорские острова и Мадейра.
А если ваша мечта – увидеть тупиков, тогда стоит рассмотреть Исландию. По словам специалистки по наблюдению за птицами Синди Брзостовски, крупнейшие в мире колонии этих птиц расположены на Вестманских островах у южного побережья страны.
Какие европейские локации вошли в рейтинг лучших?
В исследовании AllClear Travel, которое охватило 20 лучших мест для наблюдения за птицами в мире, Европу представляют лишь 2 локации. При оценке учитывались количество зарегистрированных видов, погодные условия, расстояние до аэропорта и ежедневные расходы на поездку.
Первым среди европейских направлений стал полуостров Фальстербу на юго-западе Швеции. В мировом рейтинге он занял 19-е место. Эту территорию считают одним из важных мест для наблюдения за птицами. Второе место среди европейских локаций заняли болота Титчвелл на северном побережье английского графства Норфолк – одно из самых известных британских мест для наблюдения за птицами. В список 15 лучших европейских локаций по версии AllClear также вошли:
- остров Фер-Айл в Шотландии;
- солончаки Каллони на греческом острове Лесбос;
- заповедник Риа-Формоза в Португалии;
- природный регион Камарг во Франции;
- дельта реки Эбро в Испании;
- национальный парк Гортобадь в Венгрии;
- национальный парк Керкини в Греции.
Какие места в мире лучше всего подходят для наблюдения за птицами?
В топ-20 лучших мест мира для наблюдения за птицами по версии AllClear Travel вошли:
- Национальный парк Ману, Перу;
- Национальный заповедник Тамбопата, Перу;
- Национальный парк Цаво-Восток, Кения;
- Пантанал в районе Порту-Жофре, Бразилия;
- Птичий заповедник Мильпе, Эквадор;
- Национальный парк Карара, Коста-Рика;
- Национальный парк Корковадо, Коста-Рика;
- Национальный парк Кеоладео, Индия;
- Экологический заповедник Костанера-Сур, Аргентина;
- Национальный парк Крюгера, Южно-Африканская Республика;
- Минка в горном массиве Сьерра-Невада-де-Санта-Марта, Колумбия;
- Национальный парк Драй-Тортугас, США;
- Национальный парк Яла, Шри-Ланка;
- Национальный парк Амбосели, Кения;
- Мосс-Лендинг, Калифорния, США;
- Мыс Кейп-Мэй, Нью-Джерси, США;
- Национальный парк Чобе, Ботсвана;
- Национальный парк Соберания, Панама;
- Полуостров Фальстербу, Швеция;
- Болота Титчвелл, Англия.