На атолле Марлона Брандо вылупилось 15 тысяч черепах: что известно о Тетиароа

Атолл Тетиароа во Французской Полинезии несколько десятилетий назад приобрел известный американский актер Марлон Брандо, который хотел сохранить этот уникальный уголок в максимально нетронутом виде.

Сегодня это важная территория для сохранения морской природы, пишет CNN. Сейчас здесь проводят научные исследования и следят за популяциями морских животных.

По данным последнего мониторинга, на пляжах вылупилось более 15 тысяч зеленых морских черепах. Такие наблюдения фиксировались с сентября 2025 года по март 2026 года.

Ученые зафиксировали 113 самок, которые выходили на пляжи атолла для откладывания яиц. Всего они обнаружили около 161 гнезда.

Как Тетиароа связан с Марлоном Брандо?

История актера и атолла началась в 1960 году. Тогда Брандо искал место для съемок фильма "Мятеж на "Баунти"" и обратил внимание на Тетиароа.

Атолл состоит из 12 островов, окружающих лагуну с бирюзовой водой. Брандо настолько поразила природа этого места, что через 6 лет он приобрел права на землю.

Что такое атолл?

Атолл – это коралловый остров или архипелаг в форме сплошного или разорванного кольца, что окружает неглубокий внутренний водоем – лагуну.

Актер приобрел атолл специально, чтобы сохранить изоляцию от туристов и защитить его природу. На одном из островов Моту Онетахи Брандо обустроил простое поселение. Оно предназначалось для его семьи, а также для ученых, которые приезжали исследовать уникальную экосистему региона.

Что стало с островом после смерти актера?

Марлон Брандо умер в 2004 году, но наследники продолжили природоохранные проекты. Организация занимается научными исследованиями и охраной окружающей среды.

Одним из важных направлений их работы стало искоренение инвазивных видов, которые могли наносить вред гнездящимся на островах птицам, а также уничтожать яйца морских черепах.



Так выглядит атолл Тетиароа / Фото из Википедии

Также в рамках природоохранных мероприятий были уничтожены крысы, наносившие ущерб островной экосистеме.

Сегодня Тетиароа остается живописным полинезийским атоллом и важным местом для научных наблюдений и охраны дикой природы.