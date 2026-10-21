Когда-то здесь ловили рыбу, а теперь в пустыне стоят корабли: что случилось с городом Муйнак

Город, где когда-то работали рыболовецкие предприятия и кипела портовая жизнь, сегодня ассоциируется с ржавыми кораблями посреди пустыни. Муйнак в Узбекистане расположен на территории автономной Республики Каракалпакстан. Когда-то он был одним из больших рыболовецких центров Центральной Азии, однако из-за высыхания Аральского моря лишился своего главного природного богатства.

Официальный туристический портал Uzbekistan Travel рассказал интересные подробности об этом городе.

Как Муйнак превратился из портового города в пустыню?

Раньше Муйнак был важным портом в дельте Амударьи и одним из центров рыболовства региона. Здесь были пляжи, зоны отдыха и водоемы, богатые рыбой. В город прибывали суда с топливом, рыбой и продуктами, а оттуда отправляли хлопок. Однако во второй половине 20 века ситуация начала меняться.

В 1960-х годах Советский Союз масштабно перенаправлял воды рек Амударьи и Сырдарьи для орошения сельскохозяйственных угодий, в частности хлопковых плантаций. NASA Earth Observatory объясняет, что эти реки питали Аральское море, которое до начала масштабных водохозяйственных изменений было четвертым по величине озером в мире.

Отвод воды на орошение привел к резкому сокращению его площади. Последствия были особенно ощутимы для населенных пунктов, жизнь которых зависела от рыболовства. По мере высыхания моря рыбная промышленность и общины, зависевшие от нее, пришли в упадок. Изменилась и местная природа: обнажившееся морское дно стало источником соленой пыли, загрязненной остатками сельскохозяйственных химикатов.

Почему у Муйнака остались корабли?

Одна из самых известных достопримечательностей города – это кладбище кораблей. Рыболовецкие суда, которые когда-то выходили в море, теперь стоят на сухом дне бывшего водоема. Сегодня сюда приезжают туристы, фотографы и видеооператоры, чтобы увидеть необычный ландшафт, напоминающий декорации к постапокалиптическому фильму.

Кладбище кораблей / фото Canva

Но несмотря на утрату прежнего портового значения, город остается туристическим направлением. Например, путешественники могут посетить юртовый лагерь "Муйнак" – это вариант для тех, кто хочет исследовать окружающие пустынные территории.

В Муйнаке также проводится фестиваль электронной музыки "Stihia". Его цель – привлечь внимание международного сообщества к проблемам Аральского региона и поддержать идеи его восстановления.

Осталось ли Аральское море?

Несмотря на распространенное мнение о полном исчезновении Аральского моря, водоем не высох полностью. Его состояние различается в зависимости от части бассейна. NASA Earth Observatory сообщает, что в 2014 году восточная часть Южного Аральского моря полностью исчезла. Но северная часть водоема получила шанс на восстановление благодаря дамбе Кок-Арал, строительство которой Казахстан завершил в 2005 году.



Аральское море в 2000 году / фото Science NASA



Аральское море в 2018 году / фото Science NASA

Сооружение отделило северное Аральское море от южной части и помогло удержать воду. После его строительства уровень воды на севере поднялся, а рыболовство начало восстанавливаться. Однако южная часть моря продолжала страдать от нехватки воды.

Где находится город Муйнак: смотреть на картах