Наразі українська влада розглядає та вивчає це питання. Таку інформацію 15 травня озвучив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.
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Досвід Туреччини
За словами Ляшка, делегація Центру громадського здоров'я нещодавно відвідала Туреччину. Там вона ознайомилася з досвідом цієї країни щодо туризму у час COVID-19.
Звернули увагу, наприклад, на впровадження "сертифікатів здоров'я" для готелів, які приймають туристів з усього світу. Делегація готує пропозиції за підсумками поїздки.
Які варіанти розглядають
За словами Ляшка, мовиться, зокрема, про:
- Взаємність скасування ПЛР-тестів. У МОЗ та інших українських відомствах продумуватимуть, як це організувати.
- Можливе запровадження додаткової, добровільної сертифікації, так званих сертифікатів здоров'я.
Головний санітарний лікар уточнив, що такий сертифікат – це документ з певними протиепідеміологічними умовами.
Мовиться про тестування на коронавірус COVID-19 або пред'явлення довідки про вакцинацію чи перенесення хвороби.
Ми розглядаємо певний сертифікат здоров'я, який є в Туреччині. Зокрема –з потенціалом його запровадження в Україні на літній період,
– зазначив Ляшко.
Робота ТРЦ у червоних зонах
Крім цього, головний санітарний лікар зауважив, що наразі ведеться робота над алгоритмами роботи ТРЦ у регіонах, де запроваджують червону зону карантину.
У МОЗ намагаються зробити так, аби вони не закривалися й могли функціонувати. Для цього вже прописали низку умов, тепер потрібно проаналізувати, як втілити їх.