По результатам проб морской воды на пляжах региона за период с 5 по 11 июля 2021 года, практически везде вода пригодна для купания. Однако, есть и те, на которых предостерегают купаться.

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В ходе проведения лабораторных исследований по состоянию качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 – на санитарно химические показатели, – говорится в сообщении.

Из них не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды в пгт Затока Белгород-Днестровского района:

прибрежная зона район "Центральный";

прибрежная зона район "Солнечный";

прибрежная зона район "Лиманский".

В Одессе "цвело" Черное море: коротко

Еще в мае Министерство здравоохранения проверило воду около 22 пляжей Одесской области. Специалисты установили, что оно пригодно для купания;

12 и 13 июня в Одессе прошли сильные ливни. Они привели к сбросам поверхностных вод в прибрежную зону Черного моря. Поэтому специалисты порекомендовали временно воздержаться от купания на одесских пляжах;

На днях эколог заявила, что Черное море "зацвело" потенциально токсичными бактериями – Aphanizomenon flos-aquae.

В конце июня у побережья Одессы Черное море приобрело оливково-зеленый оттенок.

Отметим, ранее блогерша курьезно потролила отдых в Одессе – на видео она зашла в морскую воду и оттуда, среди нитчатки, призвала туристов приезжать.