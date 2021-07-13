По результатам проб морской воды на пляжах региона за период с 5 по 11 июля 2021 года, практически везде вода пригодна для купания. Однако, есть и те, на которых предостерегают купаться.

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В ходе проведения лабораторных исследований по состоянию качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 – на санитарно химические показатели, – говорится в сообщении.

Из них не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды в пгт Затока Белгород-Днестровского района:

  • прибрежная зона район "Центральный";
  • прибрежная зона район "Солнечный";
  • прибрежная зона район "Лиманский".

В Одессе "цвело" Черное море: коротко

Отметим, ранее блогерша курьезно потролила отдых в Одессе – на видео она зашла в морскую воду и оттуда, среди нитчатки, призвала туристов приезжать.