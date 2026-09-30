Куда сбежать от зимних холодов в декабре: 10 направлений для отдыха
Когда в Украине становится холодно и пасмурно, многие мечтают хотя бы на несколько дней сменить зимнюю погоду на солнце и теплое море. Для тех, кто уже сейчас планирует зимний отдых – предлагаем, предлагаем узнать о солнечных и теплых направлениях.
Больше всего сэкономить во время зимнего отдыха на солнце можно не там, где пляжи самые известные, а там, где основные расходы остаются умеренными, пишет Euronews.
Какие направления зимой являются лучшими?
В новом Winter Sun Report 2026 от Post Office Travel Money учитывали не только общую стоимость поездки, но и мелкие ежедневные расходы, которые быстро формируют бюджет путешественника. При планировании такого путешествия туристы обращают внимание не только на погоду, но и на цены на питание, напитки и другие повседневные расходы.
Именно поэтому в рейтинге оказались направления, где обеды, напитки, солнцезащитный крем и средство от насекомых стоят дешевле, чем на большинстве популярных курортов.
В итоге первое место занял Кейптаун в Южной Африке, за ним следует Момбаса в Кении. Далее в списке расположились:
- Токио, Япония;
- Коломбо, Шри-Ланка;
- Пхукет, Таиланд;
- Алгарве, Португалия;
- Коста-дель-Соль, Испания;
- Тенерифе, Канарские острова;
- Пунта-Кана, Доминиканская Республика;
- Пенанг, Малайзия.
Туристы часто выбирают зимой тропики / Фото Pexels
В то же время есть и обратная сторона рейтинга. Самыми дорогими зимними солнечными направлениями назвали Скарборо в Тринидаде и Тобаго, Сент-Джорджес в Гренаде и Фуншал на Мадейре.
Почему в рейтинге учитываются именно повседневные расходы?
Такой подход позволяет оценить не только стоимость перелета или отеля, но и реальные расходы на месте. Для многих туристов именно они становятся решающими, когда нужно выбрать между несколькими теплыми направлениями с разными ценами на питание и базовые вещи для отдыха.
Исследование стало ориентиром для тех, кто хочет сбежать от зимней погоды без лишних затрат. И хотя часть лидеров списка выглядит не слишком классическими "пляжными" курортами, именно они продемонстрировали лучшее соотношение цены и возможностей для отдыха.