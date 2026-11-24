Отдых на пляже не обязательно должен быть дорогостоящим, даже если речь идет о популярном курорте. На самом деле существует немало способов сократить расходы, не отказываясь при этом от комфортного отдыха.

Важно лишь заранее продумать детали поездки: правильно выбрать даты, найти альтернативу дорогому отелю и оценить, действительно ли нужна аренда автомобиля, пишет Travel + Leisure.

Эксперты по путешествиям поделились практическими советами, которые помогут спланировать пляжный отпуск и не потратить лишнего.

Как сэкономить на пляжном отпуске?

Выбирайте выгодные даты для поездки

Заселение в воскресенье или в середине недели обычно обходится дешевле, чем в пятницу или субботу. Отели в эти дни менее загружены, поэтому цены ниже. Еще один способ сэкономить на отдыхе – забронировать более длительный отдых. При недельном проживании средняя стоимость одной ночи иногда снижается благодаря специальным предложениям отелей.

Рассмотрите вариант апартаментов вместо отеля

Жилье с кухней поможет сократить расходы на питание. Путешественники могут самостоятельно готовить или хранить продукты, купленные в местных магазинах.

Также стоит обратить внимание на квартиры и виллы вблизи курортов. Они могут стоить дешевле, но при этом обеспечивать доступ к бассейнам и другим удобствам.



Вместо отеля можно выбрать апартаменты / Фото Pexels

Не обязательно жить прямо у моря

Отели на первой береговой линии часто стоят дороже. Зато жилье в нескольких кварталах от пляжа может быть более доступным, особенно если до моря можно дойти пешком. Кроме того, такой выбор позволяет познакомиться с местными районами, ресторанами и магазинами.

Избегайте популярных праздничных дат

Отдых во время больших праздников и школьных каникул обычно требует большего бюджета. Чтобы сэкономить, эксперты советуют планировать поездки в межсезонье или немного сдвигать даты отпуска.

Откажитесь от аренды автомобиля

Если автомобиль не нужен ежедневно, его аренда может стать лишней тратой. Перед поездкой стоит проверить, предлагает ли отель бесплатный трансфер в город.

Альтернативой могут служить общественный транспорт и велосипеды. Это поможет сэкономить на аренде, парковке и других сопутствующих расходах.