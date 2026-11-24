Почему воскресный вечер – лучшее время для бронирования: 5 хитростей, которые помогут сэкономить на отпуске
Отдых на пляже не обязательно должен быть дорогостоящим, даже если речь идет о популярном курорте. На самом деле существует немало способов сократить расходы, не отказываясь при этом от комфортного отдыха.
Важно лишь заранее продумать детали поездки: правильно выбрать даты, найти альтернативу дорогому отелю и оценить, действительно ли нужна аренда автомобиля, пишет Travel + Leisure.
Эксперты по путешествиям поделились практическими советами, которые помогут спланировать пляжный отпуск и не потратить лишнего.
Как сэкономить на пляжном отпуске?
Выбирайте выгодные даты для поездки
Заселение в воскресенье или в середине недели обычно обходится дешевле, чем в пятницу или субботу. Отели в эти дни менее загружены, поэтому цены ниже. Еще один способ сэкономить на отдыхе – забронировать более длительный отдых. При недельном проживании средняя стоимость одной ночи иногда снижается благодаря специальным предложениям отелей.
Рассмотрите вариант апартаментов вместо отеля
Жилье с кухней поможет сократить расходы на питание. Путешественники могут самостоятельно готовить или хранить продукты, купленные в местных магазинах.
Также стоит обратить внимание на квартиры и виллы вблизи курортов. Они могут стоить дешевле, но при этом обеспечивать доступ к бассейнам и другим удобствам.
Вместо отеля можно выбрать апартаменты / Фото Pexels
Не обязательно жить прямо у моря
Отели на первой береговой линии часто стоят дороже. Зато жилье в нескольких кварталах от пляжа может быть более доступным, особенно если до моря можно дойти пешком. Кроме того, такой выбор позволяет познакомиться с местными районами, ресторанами и магазинами.
Избегайте популярных праздничных дат
Отдых во время больших праздников и школьных каникул обычно требует большего бюджета. Чтобы сэкономить, эксперты советуют планировать поездки в межсезонье или немного сдвигать даты отпуска.
Откажитесь от аренды автомобиля
Если автомобиль не нужен ежедневно, его аренда может стать лишней тратой. Перед поездкой стоит проверить, предлагает ли отель бесплатный трансфер в город.
Альтернативой могут служить общественный транспорт и велосипеды. Это поможет сэкономить на аренде, парковке и других сопутствующих расходах.