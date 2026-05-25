Стоит ли ехать в Неум: невероятная история единственного пляжа Боснии и Герцеговины

Неум – это место, где у Боснии и Герцеговины есть свой единственный выход к Адриатическому морю. Страна получила его благодаря историческому компромиссу еще в XVII веке. А сегодня здесь – уютный пляж и удивительные экскурсионные маршруты.

Неум привлекает путешественников и мягким климатом (там более 260 солнечных дней в году), кристально чистой водой, и в целом спокойным и уютным типично балканским отдыхом. 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Очень неординарное место для отдыха: чем интересен единственный выход к морю Боснии и Герцеговины?

Босния и Герцеговина расположена в самом сердце Западных Балкан. Эта страна поражает преимущественно горным рельефом – там лежат величественные Динарские Альпы с самой высокой горой Маглич в 2386 метров. Соседи ее также известны большинству украинских туристов – это Хорватия, Сербия и Черногория.

Но в Боснии и Герцеговине есть уникальное место, что очень выделяется среди других регионов страны – это Неум. Здесь лежит узкая прибрежная полоса, которая буквально разрезает хорватскую территорию пополам – да, именно хорватскую.

Этот географический парадокс возник очень давно, в 1699 году. Тогда Дубровник, что был независимым государством, на которое посягала Венеция, для защиты прибегнул к хитрости. Дубровник подарил Османской империи небольшую полоску побережья, как раз в районе Неума – и теперь Венеция не могла напасть на город, не задев формально турецкую землю.

Невероятно, но ни Австро-Венгрия, которая впоследствии взяла Боснию под контроль, ни позже Югославия не меняли эти исторические границы. Вот так современная Босния и Герцеговина и получила свой выход к морю, хотя остальное побережье в обе стороны – хорватское.

На amusingplanet.com уместно напомнили старую шутку о Хорватии, которая забирает себе весь пляж и не подпускает Боснию к морю. Мемы в интернете изображали Хорватию как "жадного соседа", а Босния была вынуждена грустно смотреть на воду через "забор". Реальность на самом деле не совсем такая – несколько километров пляжа все же боснийцам доступны, да и гостям страны тоже.

Сколько именно? Длина боснийского побережья составляет всего 20 километров, что делает его вторым самым коротким в мире после Монако. Даже такие крошечные островные государства, как Тувалу или Науру, имеют большую протяженность береговой линии. На карте Google без значительного увеличения масштаба даже не найти этот боснийский выход к морю.

Интересный факт: географический парадокс Неума длительное время заставлял хорватов ехать в популярный туристический Дубровник через боснийскую границу и проходить два таможенных контроля. Только в 2022 году Хорватия построила Пелешацкий мост в обход Боснии, соединив свои территории непосредственно через острова над морем.

Что стоит знать об отдыхе на единственном боснийском курорте Неум?

Несмотря на свои скромные масштабы, Неум обладает прекрасно развитой туристической инфраструктурой. Для гостей города доступно около 5000 мест в современных отелях, уютных мотелях, виллах и в частном секторе. В летний сезон местная набережная бурлит жизнью благодаря многочисленным кафе, барам и ресторанам, которые создают неповторимую атмосферу классического средиземноморского курорта.

Для любителей пляжного отдыха здесь есть 4 основных городских пляжа, расположенных под известными отелями Villa Piccolotti, Grand Hotel Neum, Hotel Sunce и Hotel Zenit. Важно знать, что пляжи галечные – и единственные в городе, имеющие плавный и постепенный вход в воду, поэтому идеально подходящие для отдыха с детьми.

Официальный туристический портал города Неум visitneum.com подает также такой перечень главных достопримечательностей: Старый город Гутово с аутентичной каменной архитектурой и руинами прошлых эпох, старинные католические церкви Святой Аны и Святого Антония, колоритное село Вранево с атмосферой традиционного балканского быта, и рядом – средневековые некрополи с уникальными каменными надгробиями-стечками, присущими загадочной боснийской культуре. И, конечно, завершает этот список уютный залив Тиха-Лука – живописная и спокойная акватория с прозрачной водой.

Кроме того, Неум является отличной стартовой точкой для интересных однодневных экскурсий. Отсюда туристы могут легко добраться до известного водопада Кравице или поразительного города Мостар. Совсем рядом и хорватский полуостров Пелешац, славящийся изысканными винами и свежими устрицами. А любители природы могут посетить уникальный природный парк Гутово Блато – болотную экосистему, которая является пристанищем для редких видов птиц и вмещает множество живописных маршрутов.

Интересный факт: в 2026 году местные власти подготовили для гостей особый сюрприз – в Неуме проведут масштабный летний фестиваль Neum Summer '26. Программа включает концерты, фольклорные вечера, кинопоказы, спортивные турниры и даже уникальный подводный кинофестиваль. Официальный старт сезона – 12 июня.

Какие еще удивительные места стоит посетить в Боснии и Герцеговине?

Отдыхая в Боснии, можно действительно надолго задержаться в Неуме. Но не стоит забывать, что эта балканская страна имеет многое другое среди невероятного синтеза природной красоты и наследия Османской империи и Австро-Венгрии. Для активного отдыха Босния предлагает берега изумрудной реки Неретвы, старинные улочки Сараево и Баньялуки, и, конечно, Динарские Альпы.

Главной жемчужиной и визитной карточкой страны является легендарный Старый Мост в Мостаре, возведенный в 1566 году по приказу султана Сулеймана Великолепного – того самого, что был мужем нашей Роксоланы. Во время войны в 1993 году мост был полностью разрушен, но его тщательно отстроили, доставая оригинальные камни прямо с речного дна – и снова открыли в 2004.

Есть кое-что и для паломников – например Меджугорье, одно из самых известных мест явлений Девы Марии в Европе. С 1981 года, когда шестеро местных детей заявили, что видели Богородицу, это место ежегодно принимает более миллиона верующих со всего мира.

