Не такой романтичный, как кажется: минусы Парижа, о которых мало говорят
Париж часто воспринимают как идеальный "город любви" с открыток, но реальность жизни здесь значительно сложнее и менее романтична. За красивыми улицами, кафе и известными достопримечательностями скрывается ежедневный быт, который включает и переполненные туристами районы, и неприятные мелочи городской инфраструктуры
Британка оставила свой скучный пригород Лондона и переехала в гламурный Париж, ожидая, что "город любви" откроет перед ней новую, более романтичную жизнь. Однако впоследствии оказалось, что за красивой туристической картинкой скрыта и другая сторона, о которой обычно не говорят, пишет Daily Mail.
Какой минус жизни в Париже?
После нескольких лет жизни во французской столице становится понятно, что Париж – это не только круассаны, кофе и вино, но и постоянные дожди, довольно сложная рабочая культура и не всегда приветливое отношение местных к иностранцам. Адаптация здесь может быть непростой, даже несмотря на знание языка и опыт жизни во Франции.
Переезд в Париж часто связан с мечтами о свободе большого города, анонимность и романтику. Однако реальность оказывается более прагматичной: высокая стоимость жизни, дорогая аренда жилья и другое представление о знакомствах и отношениях. В сфере знакомств город также не всегда соответствует своей репутации.
Многие отношения оказываются кратковременными или поверхностными, а ожидания "города любви" часто сталкиваются с реальностью современной культуры свиданий, где люди быстро меняют партнеров или не готовы к серьезным обязательствам.
Одной из неприятных вещей может стать чистота улиц, пишет Travel on the Reg. Например, отмечают, что владельцы собак не всегда убирают за своими любимцами, из-за чего на тротуарах, особенно на маленьких улочках, надо постоянно быть внимательным. Из-за этого город может казаться менее ухоженным, чем ожидается.
Грязь в Париже: смотреть видео
Еще одна проблема больших городов – мошенничество. В туристических районах случаются разные схемы: от людей, которые навязывают "дружеские браслеты" и затем требуют деньги, до групп, что под видом сбора подписей пытаются отвлечь внимание и воспользоваться моментом для кражи. Это не всегда опасно, но может быть очень неприятно и раздражает, особенно для туристов.
Также Париж почти всегда переполнен. Это один из самых посещаемых городов мира, поэтому очереди, толпы возле главных достопримечательностей и постоянный туристический поток – привычная реальность. Даже менее популярные районы со временем становятся людными из-за социальных сетей и "вирусных" локаций.
О каких минусах стоит знать относительно других локаций для отдыха?
Недавно мы делали классную статью, в которой собрали реальные отзывы украинцев о популярных местах мира. Украинцы назвали такие города, как Милан, Венеция, Париж, Барселона и Валенсия, переоцененными из-за нехватки впечатлений, грязь или высокую стоимость.
Дубай, Афины, Неаполь, Майорка и Сардиния также критикуют за высокие цены и хаотичную атмосферу, несмотря на их популярность как туристических направлений.
Частые вопросы
