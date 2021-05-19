Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що проєкт "Велика реставрація" виходить на новий етап.

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Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона – невід'ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих,

– наголосив посадовець.

За словами Ткаченка, проєкт є яскравим прикладом того, як змінюється ставлення до культури на рівні держави.

Зверніть увагу! "Велика реставрація" – це одна зі проєктів "Великого будівництва", яке ініціював Володимир Зеленський.

Міністр наголосив, що обрані об'єкти – лише початок. Якщо процес реставрації запустять, його вже не зупинити. Це ілюструє досвід європейських країн.

Загалом у першому відборі взяли участь 211 проєктів. Водночас до програми допустили лише 109 проєктів.

До першої десятки увійшли різноманітні проєкти від:

Чернівецької обласної державної адміністрації.

Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

"Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького".

"Національного заповідника "Софія Київська".

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець".

Волинської обласної державної адміністрації.

Зверніть увагу! З повним переліком об'єктів можна ознайомитися тут.