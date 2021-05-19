Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що проєкт "Велика реставрація" виходить на новий етап.

Зауважте Всіх здивуємо, – Ткаченко анонсував "багато цікавих речей" на параді до Дня Незалежності

Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона – невід'ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих,
– наголосив посадовець.

За словами Ткаченка, проєкт є яскравим прикладом того, як змінюється ставлення до культури на рівні держави.

Міністр наголосив, що обрані об'єкти – лише початок. Якщо процес реставрації запустять, його вже не зупинити. Це ілюструє досвід європейських країн.

Загалом у першому відборі взяли участь 211 проєктів. Водночас до програми допустили лише 109 проєктів.

До першої десятки увійшли різноманітні проєкти від:

  • Чернівецької обласної державної адміністрації.
  • Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
  • "Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького".
  • "Національного заповідника "Софія Київська".
  • Національний історико-архітектурний заповідник "Кам'янець".
  • Волинської обласної державної адміністрації.