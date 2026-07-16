Михаил Федоров родился в Запорожье: почему городок, где вырос министр обороны, примечателен

Имя Михаила Федорова в последние дни, пожалуй, чаще всего звучит в украинском информационном пространстве. После кадровых перестановок в правительстве возрос интерес не только к его профессиональным достижениям, но и к его личной истории.

Василевка расположена в Запорожской области, недалеко от Каховского водохранилища (до его ликвидации) и реки Карачокрак. Город был основан в конце XVIII века после того, как эти земли получил государственный деятель Василий Попов. Именно в его честь населенный пункт и получил свое название.

В 1991 году именно здесь родился Михаил Федоров. Он окончил Запорожский национальный университет, работал в сфере цифровых технологий, а с 2019 года возглавлял Министерство цифровой трансформации и стал инициатором создания государственного сервиса "Дия".

Почему Васильевка примечательна?

Самой известной достопримечательностью Васильевки является усадьба Попова, которую часто называют замком Попова. Это один из немногих дворцовых комплексов в Украине, стилизованных под средневековый европейский замок. Строительство комплекса началось во второй половине XIX века по заказу Василия Попова – внука основателя города.

Как выглядела усадьба Попова до повреждения / фото Oleksandr Malyon

К его созданию привлекали известных архитекторов, а сам владелец стремился сделать резиденцию не менее впечатляющей, чем знаменитый Воронцовский дворец в Алупке. В свое время усадьба занимала огромную территорию. Здесь находились дворец, три флигеля, каретный сарай, конюшни, смотровая башня, парк и хозяйственные постройки. К сожалению, главный дворец не пережил советский период, однако часть ансамбля сохранилась до наших дней.

Архивная фотография усадьбы Попова / фото Landmarks.com.ua

Почему удивляла усадьба Попова?

В конце XIX века усадьба считалась одной из самых современных на юге Украины. Во дворце было около пятнадцати тематических комнат, каждая из которых знакомила гостей с культурой разных стран. Здесь находились библиотека, картинная галерея, рыцарский зал со старинным оружием, зеркальная комната с оптическими эффектами и несколько видов бань.

Не менее необычными были механические куклы, встречавшие гостей, собственная электростанция, метеостанция и даже астрономическая обсерватория. В 1993 году в уцелевших зданиях открыли музей, рассказывавший об истории усадьбы и самого города. До начала полномасштабной войны здесь планировали проводить ночные экскурсии, открывать новые экспозиции и расширять туристические маршруты.

Какой является Васильевка сегодня?

В марте 2022 года Васильевку оккупировали российские войска. До этого историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова" подвергся обстрелам, а впоследствии был разграблен. Оккупанты повредили исторические здания и вывезли часть музейных экспонатов. Сегодня Васильевка остается временно оккупированной.