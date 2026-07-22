Не из Луцка: откуда родом новый начальник Генерального штаба ВСУ Михаил Драпатый

Генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины, сменив на этом посту Александра Сырского. Военный уже более десятилетия защищает Украину, но при этом не все знают, откуда родом новый глава ВСУ и почему туристы привлекаются к его родному городу.

Михаил Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском в Хмельницкой области. Свою военную карьеру он связал с Вооруженными силами Украины еще задолго до начала российской агрессии, а с 2014 года принимает непосредственное участие в боевых действиях.

Почему Каменец-Подольский примечателен и что здесь стоит увидеть?

Каменец-Подольский считается одним из древнейших и красивейших городов Украины. Его часто называют жемчужиной Подолья, ведь исторический центр расположен на скалистом полуострове, который почти со всех сторон окружает каньон реки Смотрич. Благодаря такому природному расположению город на протяжении веков оставался неприступной крепостью и был важным оборонительным и торговым центром.

Сегодня Каменец-Подольский входит в число городов с наибольшим количеством историко-архитектурных памятников в Украине. Их здесь насчитывается около 200, а по количеству исторического наследия город уступает лишь Киеву и Львову. Именно поэтому сюда ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть средневековые крепости, старинные храмы, оборонительные ворота и живописные панорамы каньона.

Главной туристической достопримечательностью города является Каменец-Подольская крепость – одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых фортификаций Восточной Европы. Ее современный облик сформировался еще в XVI веке. Сегодня в крепости работает исторический музей-заповедник, проводятся тематические экскурсии, фестивали и вечерние прогулки по подземельям.

Как выглядит крепость: смотреть видео

Не менее интересна Польская ратуша – старейшая ратуша Украины, построенная после получения городом Магдебургского права. Рядом расположены Армянский колодец XVII века и памятник туристу, у которого традиционно фотографируются гости города.



Памятник туристу / фото IGotoWorld.com

Еще одной архитектурной изюминкой Каменца является костел Святых апостолов Петра и Павла с необычным минаретом. Он появился еще во времена Османской империи, когда храм временно превратили в мечеть. После возвращения города под власть Речи Посполитой минарет не снесли, а установили на нем статую Девы Марии, создав одну из самых оригинальных достопримечательностей Украины.

Костел Святых апостолов Петра и Павла / фото Ss7806

Любителям истории также стоит посетить музей древностей, где хранятся артефакты от трипольской культуры до эпохи Киевской Руси, а также музей миниатюр "Замки Украины", который знакомит с самыми известными украинскими крепостями.

Во время прогулки по Старому городу стоит обратить внимание на Польские и Русские ворота, которые когда-то были частью мощной оборонительной системы Каменца-Подольского. Они вместе с крепостными стенами и башнями защищали город от многочисленных нападений.

Как выглядит сквер "Лебединое озеро": смотреть видео

А чтобы полюбоваться лучшими видами, туристы отправляются к Новоплановскому мосту, перекинутому через каньон Смотрича, или к скверу "Лебединое озеро", откуда открываются панорамные виды на Старый город, крепость и знаменитого белого оленя – одного из символов Каменца-Подольского.