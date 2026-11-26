Каждый год на острове Рождества происходит необычное природное явление, из-за которого местным жителям приходится менять привычный способ передвижения. Миллионы крабов покидают лес и направляются к океану, а дороги на острове становятся частью их маршрута.

Об этом подробно рассказало издание ABC Pilbara.

Почему миллионы крабов покидают лес?

Ежегодная миграция красных крабов на острове Рождества уже началась. По оценкам, около 100 миллионов этих животных каждый год преодолевают путь от внутренних районов острова до океана, чтобы спариться и отложить икру.

Остров Рождества расположен примерно в 2600 километрах к северо-западу от Перта. Начало сезона дождей и первые осадки сигнализируют крабам, что пора отправляться в путь. Миграция длится неделями и создает необычные условия для местных жителей.

Как крабы переходят дорогу: смотрите видео

Как местные жители помогают крабам?

Во время миграции жители острова стараются передвигаться осторожнее, чтобы не травмировать животных. Фармацевтка Грейс Орр-Янг рассказала, что водителям приходится значительно снижать скорость и объезжать крабов.

Для защиты животных используют специальные устройства, которые помогают убирать крабов из-под колес автомобилей. Иногда водители даже берут с собой грабли: один человек управляет машиной, а другой расчищает путь перед ней.

Во время миграции некоторые дороги на острове перекрывают. Из-за этого добраться до отдельных районов становится сложнее, а местные жители стараются ограничивать поездки. Также для крабов обустраивают специальный мост, который помогает им безопаснее пересекать оживленную дорогу.

В этом году за этим природным явлением впервые можно наблюдать онлайн: национальный парк острова Рождества организовал прямую трансляцию миграции, чтобы люди из разных уголков мира могли увидеть ее вживую.

Как крабы мигрировали в океан 17 ноября 2026 года: смотреть видео

Как крабы находят дорогу к океану?

Исследователи из Лундского университета в Швеции Мари Даке и Эрик Воррант приехали на остров, чтобы лучше понять, как крабы ориентируются во время миграции. По словам ученых, они до сих пор не знают точно, каким образом животные определяют направление движения. Вероятно, крабы используют какой-то природный ориентир, который помогает им прокладывать маршрут.

Среди возможных вариантов исследователи называют Солнце, магнитное поле Земли или поляризованный свет. Также ученые пытаются выяснить, могут ли крабы перенимать маршрут у предыдущих поколений. Молодые особи потенциально способны запоминать путь, наблюдая за более взрослыми крабами.

Какие дороги сейчас перекрыты?

По состоянию на 25 ноября 2026 года закрыты следующие дороги: Boulder Track, Circuit Tracks, Dales – Bottom Gate, Dales – Top Gate, Murray Road и Northwest Point Road, Winifreds Beach Walking Track и Winifreds Track.

Водителям рекомендуется быть внимательными, ведь крабы могут находиться непосредственно на проезжей части. Чтобы точно узнать, какие дороги и туристические объекты открыты или закрыты, следует проверять актуальную информацию на сайте Christmas Island Road Access Board.