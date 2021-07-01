МИД ожидает открытия границ с ЕС: когда смогут путешествовать украинцы
Источник:"Європейська правда"
Совет Европейского Союза уже утвердил открытие границ для ряда государств. В МИД надеются, что Украина вскоре тоже войдет в рекомендательного перечня безопасных стран.
Но это не гарантирует мгновенного открытия границ. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
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Совет ЕС сформировал список безопасных стран в соответствии с данными статистики заболеваемости на коронавирус. Олег Николенко отметил, что в этом "нет политики", поскольку важным критерием является только цифры.
Следует учитывать, что оценка показателей осуществлялась не по последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше,
– пояснил он.
Представитель МИД добавил, что сейчас Украина приближается к установленной Еврокомиссией нормы. Поэтому Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения нашей страны в этот перечень. В министерстве надеются, что это произойдет уже скоро.
Следующий пересмотр стран на "безопасность для путешествий" будет происходить через 2 недели. Важными критериями являются:
- показатель заболеваемости 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней;
- количество тестов и процент положительных тестов среди всех сделанных;
- распространение в стране мутировавших штаммов.