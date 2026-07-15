На Земле до сих пор существуют места, где не ступала нога человека: где они находятся

Несмотря на технический прогресс и спутниковые снимки, на нашей планете до сих пор существуют огромные территории, которые остаются совершенно нетронутыми. От покрытых льдом океанических хребтов до священных горных вершин и затопленных пещер – эти удивительные места хранят свои тайны от человеческого глаза.

Британское издание Daily Mail составило подборку самых загадочных и наименее исследованных мест на Земле. Рассказываем, где они находятся и почему люди до сих пор не покорили их.

Где на Земле остаются территории, которых не коснулась рука человека?

Одним из самых ярких примеров является Земля Мари Берд в Западной Антарктиде. Это одна из немногих территорий мира, которая не принадлежит ни одному государству и имеет статус Terra Nullius – "ничейная земля". Площадь этого региона составляет около 1,61 миллиона квадратных километров, что сопоставимо с территорией Аляски.

Земля Мари Берд в Западной Антарктиде / фото Википедии

По оценкам ученых, 99,6% Земли Мари Берд остается нетронутой дикой природой, тогда как в целом в Антарктиде нетронутыми являются около 32% территорий. Несмотря на десятилетия исследований, огромные просторы этого региона люди так и не посетили из-за экстремальных морозов и сложного рельефа.

В то же время эта территория имеет большое научное значение. Именно здесь расположен ледник Туэйтс, который внимательно изучают ученые, ведь его изменения могут существенно повлиять на повышение уровня Мирового океана.

Еще одним малоизученным местом является Северный лесной комплекс в Мьянме. Он занимает более 30 тысяч квадратных километров и является одним из крупнейших массивов девственного леса в Юго-Восточной Азии. По оценкам исследователей, здесь обитает около 6 тысяч видов живых организмов, из которых примерно 1500 не встречаются больше нигде в мире.

Северный лесной комплекс в Мьянме / фото Reddit

Из-за политического конфликта доступ к этой территории в течение последних десятилетий был существенно ограничен, поэтому самые отдаленные районы леса остаются практически неисследованными.

Почему некоторые вершины мира так и не были покорены альпинистами?

Не все горы остаются нетронутыми из-за сложности восхождения. Самой высокой непокоренной вершиной мира считается Гангхар Пуенсум в Бутане высотой 7550 метров. Для местных жителей эта гора является священной, ведь, согласно их верованиям, на ее вершине обитают божества.

Гангхар Пуенсум в Бутане / фото Gradythebadger

В 1980-х годах альпинисты пытались совершить восхождение, однако возвращались обратно из уважения к местным традициям. В 1994 году власти Бутана запретили восхождения на вершины выше 6000 метров, а уже в 2003 году полностью запретили альпинизм в стране.

Похожая история и с непальской горой Мачапучаре, которую также считают священной. В 1957 году британская экспедиция подошла примерно на 150 метров к вершине, но повернула назад, выполнив обещание не ступать на нее. После этого разрешений на восхождение больше не выдавали.

В то же время существуют вершины, которые остаются непокоренными из-за чрезвычайной опасности. Такой является Сумма-Ри на границе Пакистана и Китая. Несмотря на отсутствие официального запрета, добраться до вершины практически невозможно из-за отсутствия дорог, базовых лагерей, сложного ледникового рельефа и высокой лавинной опасности.

Еще один пример горный хребет Nyainqêntanglha East в Тибете. Из 164 вершин, высота которых превышает 6000 метров, 159 до сих пор остаются непокоренными.

Горный хребет Nyainqêntanglha East в Тибете / фото Travel oriented from

Какие тайны скрывают океаны и крупнейшие пещеры мира?

Не менее загадочными остаются океанские глубины и подземный мир. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США, на карту нанесено лишь 28,7 % морского дна, а непосредственно люди наблюдали лишь 0,001 % его площади.

Одним из наименее исследованных мест является хребет Гаккеля в Северном Ледовитом океане. Это подводный вулканический хребет длиной около 1800 километров, который лежит на глубине до 5100 метров под толщей льда. Исследовать удалось лишь незначительную часть этого района.

Не менее загадочны сеноты Юкатана в Мексике – огромные системы затопленных пещер. На полуострове насчитывается примерно 7000 сенотов, но для посещения открыты лишь 142, то есть около 98 % этих природных образований остаются неисследованными. Исследователи предполагают, что внутри может существовать еще около 1000 километров неизвестных проходов.

Исследованные сеноты Юкатана в Мексике / фото Jess Wandering

Среди самых загадочных подземных мест по-прежнему остается пещера Ханг Сон Дунг во Вьетнаме – самая большая в мире. Хотя ее главный проход уже нанесен на карту, исследователи продолжают находить новые камеры и туннели. Только в 2019 году экспедиция открыла дополнительные полости, которые увеличили известный объем пещеры еще на 1,6 миллиона кубометров.