Самое высокое здание в мире и не только: чем сможет удивить Дубай

Дубай – крупнейший мегаполис Ближнего Востока. На территории этого эмирата собраны все чудеса современности, какие только можно представить.

Только в Дубае уютный мир старого города так гармонично контрастирует с роскошными небоскребами. Сейчас это один из крупнейших туристических центров мира, ведь остается открытым для туристов во время пандемии.

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Если вы еще не определились с местом отдыха, рекомендуем обратить внимание на Дубаи. Своим путеводителем интересных локаций делится соавтор и режиссер тревел-шоу "Орел & Решка" Женя Синельников. О том, что обязательно стоит увидеть, рассказываем далее.

Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире!



Бурдж-Халифа, Дубаи / Фото Новый канал

Высота этого здания с наибольшим количеством этажей составляет 828 метров. Бурдж-Халифа — это ключевое сооружение делового центра в Дубае. Внутри размещены отель, квартиры, офисы и несколько смотровых площадок, с которых открывается удивительный вид на город. С высоты 163 этажей вы также сможете увидеть еще одно чудо Дубая – певчие фонтаны.

Это здание обязательно нужно увидеть. Как и певческие фонтаны, расположенный у подножия небоскреба,

– поделился Женя Синельников в "Люкс подкаст".

Дубайский монорельс – линия, соединяющая остров с материком

Монорельсы расположены на искусственно созданном острове Пальма Джумейра в Дубае. Поезда ходят с начала острова до его крайней точки, где можно увидеть отель Atlantis The Palm. Длина линии монорельс – 5,45 километра. В сети также реализован механизм движения поездов без машинистов.



Дубайский монорельс / Фото Новый канал

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Пустыня

Объединенные Арабские Эмираты расположены в пустыне на Ближнем Востоке. Поэтому не стоит упускать возможность посетить песчаные джунгли. Вам точно не будет скучно, ведь здесь можно найти много развлечений: катание на внедорожниках или верблюдах, сендбординг (спуск на доске с песчаной дюны) или сафари.



Пустыня ОАЭ / Фото Новый канал

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