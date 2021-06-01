МАУ снова будет летать из Киева в Афины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует возобновить полеты в столицу Греции. Регулярные рейсы будут осуществляться с 18 июня 2021 года.

Новая программа полетов будет предусматривать выполнение рейсов по вторникам, четвергас и пятницам. Кроме того, уже с 4 июня для украинских туристов станет доступной чартерная программа МАУ в курортные зоны Греции: Ираклион, Салоники и Родос.

Читайте также Путешествие в солнечную Албанию: МАУ опубликовала расписание рейсов на лето

Авиакомпания будет выполнять рейсы по следующему расписанию:

Киев (КВР) – Афины (ATH): вылет в 10:35 (по местному времени), прилет в 13:10 (по местному времени)

(КВР) – (ATH): вылет в 10:35 (по местному времени), прилет в 13:10 (по местному времени) Афины (ATH) – Киев (КВР): вылет в 14:05 (по местному времени), прилет в 16:40 (по местному времени)

По информации авиаперевозчика, такое расписание рейсов позволит пассажирам из Афин воспользоваться удобными стыковками в аэропорту "Борисполь" для перелетов в Баку, Тбилиси, Ереван, Батуми и ключевые регионы Украины – Одессу, Херсон, Львов, Харьков, Запорожье.

Соответственно, путешественники смогут лететь рейсами МАУ в Европу со стыковкой в ​​Киеве, – отметила пресс-служба.

Напомним, ранее МАУ заявила, что запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайм (ОАЭ). Полеты начнутся с 25 июня 2021 года.

Также авиакомпания продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены из-за COVID-19. В частности, МАУ запускает рейсы по маршруту Киев – Варшава.