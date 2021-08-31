МАУ SkyUp и Bees Airline получили права на новые полеты: куда будут летать
Источник:lowcost.ua
Государственная авиационная служба Украины разрешила сразу трем украинским авиакомпаниям летать в Азербайджан, Израиль, Чехию, Бахрейн, Австрию и Португалию. Права на эксплуатацию этих линий получили МАУ, SkyUp и Bees Airline.
Об этом свидетельствуют последние приказы Госавиаслужбы от 28 августа. Подробнее о новых направлениях – читайте дальше!
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Bees Airline
Авиакомпания получила права на рейсы из Одессы в Азербайджан и Чехии и, из Киева в Израиль.
- Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев будет выполняться 4 раза в неделю. Эти чартерные рейсы запустили с 01.09.2021 до 12.09.2021 на период празднования Еврейского Нового года для перевозки хасидских паломнических групп;
- Одесса – Гянджа (Азербайджанская Республика) – Одесса и Одесса – Прага (Чешская Республика) – Одесса будут осуществляться дважды в неделю с 01.10.2021 года.
МАУ
Госавиаслужба предоставила "Международным авиалиниям Украины" право на эксплуатацию рейсов из Львова и Киева в Бахрейн.
Регулярные полеты два раза в неделю с 01.09.2021 года.
SkyUp Airlines
Лоукостер получил право летать из Киева в Португалию, Австрию и Израиль.
- Киев – Фуншал (Португальская Республика) – Киев – три раза в неделю с 31.10.2021 до 26.03.2022 года;
- Киев – Зальцбург (Республика Австрия) – Киев – два раза в неделю с 01.12.2021 года;
- Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев – восемь раз с 01.09.2021 до 15.09.2021 на период празднования Еврейского Нового года для перевозки хасидских паломнических групп.
Отметим, ранее SkyUp Airlines лишила некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранее.