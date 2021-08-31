МАУ SkyUp и Bees Airline получили права на новые полеты: куда будут летать

Государственная авиационная служба Украины разрешила сразу трем украинским авиакомпаниям летать в Азербайджан, Израиль, Чехию, Бахрейн, Австрию и Португалию. Права на эксплуатацию этих линий получили МАУ, SkyUp и Bees Airline.

Об этом свидетельствуют последние приказы Госавиаслужбы от 28 августа. Подробнее о новых направлениях – читайте дальше!

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Bees Airline

Авиакомпания получила права на рейсы из Одессы в Азербайджан и Чехии и, из Киева в Израиль.

Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев будет выполняться 4 раза в неделю. Эти чартерные рейсы запустили с 01.09.2021 до 12.09.2021 на период празднования Еврейского Нового года для перевозки хасидских паломнических групп;

будет выполняться 4 раза в неделю. Эти чартерные рейсы запустили с 01.09.2021 до 12.09.2021 на период празднования Еврейского Нового года для перевозки хасидских паломнических групп; Одесса – Гянджа (Азербайджанская Республика) – Одесса и Одесса – Прага (Чешская Республика) – Одесса будут осуществляться дважды в неделю с 01.10.2021 года.

МАУ

Госавиаслужба предоставила "Международным авиалиниям Украины" право на эксплуатацию рейсов из Львова и Киева в Бахрейн.

Регулярные полеты два раза в неделю с 01.09.2021 года.

SkyUp Airlines

Лоукостер получил право летать из Киева в Португалию, Австрию и Израиль.

Киев – Фуншал (Португальская Республика) – Киев – три раза в неделю с 31.10.2021 до 26.03.2022 года;

– три раза в неделю с 31.10.2021 до 26.03.2022 года; Киев – Зальцбург (Республика Австрия) – Киев – два раза в неделю с 01.12.2021 года;

– два раза в неделю с 01.12.2021 года; Киев – Тель-Авив (Государство Израиль) – Киев – восемь раз с 01.09.2021 до 15.09.2021 на период празднования Еврейского Нового года для перевозки хасидских паломнических групп.

Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиаперевозчик будет осуществлять рейсы по этим направлениям.

Отметим, ранее SkyUp Airlines лишила некоторых пассажиров бесплатного выбора места заранее.