Рейс пройдет в рамках фестиваля Odessa Wine Week, что стартует 18 мая. 150 пассажиров, которые приобретут авиабилеты, попробуют 5 украинских вин – победителей всеукраинского конкурса "Odessa Wine & Spirit Awards".
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Полет продлиться 2 часа. На борту лайнера будут работать специалисты, имеющие дипломы винного этикета, и сомелье.
Специальные дегустационные бокалы австрийской компании Riedel останутся у пассажиров после полета в качестве подарка.
Чтобы не опьянеть, на борту будут подавать аутентичные блюда одесской кухни.
Забронировать билет можно по электронной почте excursion@flyuia.com.
Отметим, ранее МАУ уже осуществляла необычные полеты над Киевом. Самолет пролетел вдоль Днепра через столицу на высоте 900 метров, достиг Чернобыльской зоны, потом взял курс на Гостомель и транзитом через Киев вернулся в аэропорт Борисполь.