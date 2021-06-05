Из-за ситуации с Беларусью: МАУ приостанавливает старт рейсов между Украиной и Польшей

В МАУ пересмотрят планы по возобновлению полетов из Украины в Польшу с 18 июня 2021 года. Рейсы возобновят, если на них будет спрос.

Причиной такого решения в "Международных авиалиниях Украины" назвали ситуацию, к которой привела необходимость облетать территорию Беларуси. Кроме того, на это повлияло перераспределение пассажиропотоков, которое фиксируют на этом направлении.

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Детали от МАУ

В МАУ пообещали тщательно анализировать рынок. Речь идет как о прямых (point to point) пассажирах, следующих из или в Польшу, так и трансферных пассажирах, следующих с пересадкой в Польше или Украине.

В случае восстановления спроса, необходимого для сети МАУ, рейсы будут восстановлены,

– подчеркнули в авиакомпании.

Если люди уже успели приобрести билеты на отмененные рейсы, им вернут деньги. Кроме того, можно изменить даты путешествия на рейсы МАУ (при условии снятия ограничений аэропортом) или обменять билет на промо-код с дополнительным 25% бонусом.

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