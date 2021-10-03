МАУ получила права на 37 чартерных направлений: куда будет летать зимой 2021 / 2022

Авиакомпании постоянно начинают полеты по новым направлениям. "Международные авиалинии Украины" – не исключение.

Авиаперевозчик получил права на эксплуатацию 37 чартерных линий на период зимней навигации 21 / 22 годов. Об этом свидетельствуют приказы Госавиаслужбы Украины №1539 и №1539.

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Так, МАУ разрешили летать из разных городов Украины на курорты Египта, Турции, Франции, Испании, Португалии, Мексики, Финляндии и Кабо-Верде.

Куда МАУ сможет летать зимой 2021 / 2022

Из Киева:

Марса Алам (Египет);

(Египет); Хургада (Египет);

(Египет); Шарм-эль-Шейх (Египет);

(Египет); Анталия (Турция);

(Турция); Эрзурум (Турция);

(Турция); Кайсери (Турция);

(Турция); Невшехир (Турция);

(Турция); Малага (Испания);

(Испания); Рованиеми (Финляндия);

(Финляндия); Гренобль (Франция);

(Франция); Лион (Франция);

(Франция); Фуншал (Португалия);

(Португалия); Канкун (Мексика);

(Мексика); Сал (Республика Кабо-Верде).

Из Львова, Одессы и Харькова:

Хургада (Египет);

(Египет); Шарм-эль-Шейх (Египет);

(Египет); Анталия (Турция);

(Турция); Эрзурум (Турция);

(Турция); Кайсери (Турция);

(Турция); Невшехир (Турция).

Из Запорожья:

Хургада (Египет);

(Египет); Шарм-эль-Шейх (Египет);

(Египет); Анталия (Турция);

(Турция); Эрзурум (Турция);

(Турция); Кайсери (Турция).

Согласно приказам, авиакомпания должна осуществлять не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц. Права предоставлено с 31.10.2021 года до 26.03.2022 года.

Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этим направлениям.

Отметим, ранее авиакомпания Международные авиалинии Украины получила права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Доминиканская Республика.