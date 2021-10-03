МАУ получила права на 37 чартерных направлений: куда будет летать зимой 2021 / 2022
Источник:lowcost.ua
Авиакомпании постоянно начинают полеты по новым направлениям. "Международные авиалинии Украины" – не исключение.
Авиаперевозчик получил права на эксплуатацию 37 чартерных линий на период зимней навигации 21 / 22 годов. Об этом свидетельствуют приказы Госавиаслужбы Украины №1539 и №1539.
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Так, МАУ разрешили летать из разных городов Украины на курорты Египта, Турции, Франции, Испании, Португалии, Мексики, Финляндии и Кабо-Верде.
Куда МАУ сможет летать зимой 2021 / 2022
Из Киева:
- Марса Алам (Египет);
- Хургада (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталия (Турция);
- Эрзурум (Турция);
- Кайсери (Турция);
- Невшехир (Турция);
- Малага (Испания);
- Рованиеми (Финляндия);
- Гренобль (Франция);
- Лион (Франция);
- Фуншал (Португалия);
- Канкун (Мексика);
- Сал (Республика Кабо-Верде).
Из Львова, Одессы и Харькова:
- Хургада (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталия (Турция);
- Эрзурум (Турция);
- Кайсери (Турция);
- Невшехир (Турция).
Из Запорожья:
- Хургада (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталия (Турция);
- Эрзурум (Турция);
- Кайсери (Турция).
Согласно приказам, авиакомпания должна осуществлять не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц. Права предоставлено с 31.10.2021 года до 26.03.2022 года.Обратите внимание! Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этим направлениям.
Отметим, ранее авиакомпания Международные авиалинии Украины получила права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Доминиканская Республика.