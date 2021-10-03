Авиаперевозчик получил права на эксплуатацию 37 чартерных линий на период зимней навигации 21 / 22 годов. Об этом свидетельствуют приказы Госавиаслужбы Украины №1539 и №1539.

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Так, МАУ разрешили летать из разных городов Украины на курорты Египта, Турции, Франции, Испании, Португалии, Мексики, Финляндии и Кабо-Верде.

Куда МАУ сможет летать зимой 2021 / 2022

Из Киева:

  • Марса Алам (Египет);
  • Хургада (Египет);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Анталия (Турция);
  • Эрзурум (Турция);
  • Кайсери (Турция);
  • Невшехир (Турция);
  • Малага (Испания);
  • Рованиеми (Финляндия);
  • Гренобль (Франция);
  • Лион (Франция);
  • Фуншал (Португалия);
  • Канкун (Мексика);
  • Сал (Республика Кабо-Верде).

Из Львова, Одессы и Харькова:

  • Хургада (Египет);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Анталия (Турция);
  • Эрзурум (Турция);
  • Кайсери (Турция);
  • Невшехир (Турция).

Из Запорожья:

  • Хургада (Египет);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Анталия (Турция);
  • Эрзурум (Турция);
  • Кайсери (Турция).

Согласно приказам, авиакомпания должна осуществлять не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц. Права предоставлено с 31.10.2021 года до 26.03.2022 года.

Отметим, ранее авиакомпания Международные авиалинии Украины получила права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Доминиканская Республика.