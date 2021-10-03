Авиаперевозчик получил права на эксплуатацию 37 чартерных линий на период зимней навигации 21 / 22 годов. Об этом свидетельствуют приказы Госавиаслужбы Украины №1539 и №1539.
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Так, МАУ разрешили летать из разных городов Украины на курорты Египта, Турции, Франции, Испании, Португалии, Мексики, Финляндии и Кабо-Верде.
Куда МАУ сможет летать зимой 2021 / 2022
Из Киева:
- Марса Алам (Египет);
- Хургада (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталия (Турция);
- Эрзурум (Турция);
- Кайсери (Турция);
- Невшехир (Турция);
- Малага (Испания);
- Рованиеми (Финляндия);
- Гренобль (Франция);
- Лион (Франция);
- Фуншал (Португалия);
- Канкун (Мексика);
- Сал (Республика Кабо-Верде).
Из Львова, Одессы и Харькова:
- Хургада (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталия (Турция);
- Эрзурум (Турция);
- Кайсери (Турция);
- Невшехир (Турция).
Из Запорожья:
- Хургада (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталия (Турция);
- Эрзурум (Турция);
- Кайсери (Турция).
Согласно приказам, авиакомпания должна осуществлять не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц. Права предоставлено с 31.10.2021 года до 26.03.2022 года.
Отметим, ранее авиакомпания Международные авиалинии Украины получила права на эксплуатацию воздушной линии Киев – Доминиканская Республика.