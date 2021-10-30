Мардин: потеряться во времени и найти забытые сокровища Турции

Из-за близости к границам с Сирией и Ираком город удивляет миксом культур, религий и древних историй. А неподалеку от Мардина, который часто является местом съемки турецких сериалов, расположена еще одна важная локация – античный город Дара.

Прогулка по городу

Улицы Мардина, резко ведущие вверх и вниз по склонам – идеальное место для того, чтобы заблудиться. Сооружения здесь построены по принципу Иерусалима.

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При этом полагаться на google-карты – бесполезно, поэтому гуляйте, но не отставайте от группы, если путешествуете с экскурсией и хотите услышать все достопримечательности именно от гида.

Мардин Находится к северу от границы с Сирией и к западу от границы с Ираком. Здесь живут не только турки, но и курды, христиане, сирийцы и диаспора армян. Расположен между реками Тигр и Евфрат, а с высоты птичьего полета открываются виды на Месопотамскую низменность. Город был частью Ассирии, пережил монгольские завоевания и османское владычество.

Ослы не только для развлечений, но и для полезной работы – уборка города / Фото 24 канала

Очаровывают не только мечети или цитадель на холме, но и узкие улицы, где здания строили около друг друга, чтобы создать тень.

В жару – это просто спасение / Фото 24 канала

Или старинная дверь с двумя ручками, где каждая стучит по-своему (умное изобретение, чтобы понять, к женщине или к мужчине собирается гость).

Двери в старом городе / Фото 24 канала

Культура диктует свои правила и о том, что исламский мир в свое время был драйвером науки и образования. О чем ярко свидетельствуют заведения медресе (здесь изучали не только ислам, но и логику, математику, философию – 24). Одним из показательных сооружений является Зинчирие, известная своими ребристыми куполами.

Во время визита не упустите возможность подняться на крышу / Фото Samet Karaboğa

Старый город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Основные архитектурные черты город вобрал во время правления династии Артукидов (XII-XV век). Туризм здесь расцвел с новой силой, когда туристы стали интересоваться Месопотамией.

Еще одно знаковое место – Улу Ками, или Большая мечеть, самая старая в городе. Построенная в XI веке, позже отреставрированная в ХІІ веке, она отличается резным минаретом.

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Но особенным Мардин становится после заката – город наполняется новыми звуками, в кафешках на крышах становится людно.

Встретьте вечер на смотровой площадке или в кафе / Фото 24 канала

Вкусы и ароматы города

Блуждая по улицам или посетив базар, вы увидите пирамидки из ароматного мыла. Оно производится из чистого оливкового масла и масла дикой фисташки. Популярностью пользуется и апельсиновое мыло оранжевого цвета. Его часто рекомендуют для чувствительной и проблемной кожи.

Фотолокация в центре / Фото Flickr

Также среди туристов пользуются популярностью пряные сухарики, которые пекут в пекарнях старого города и на рынках. Раньше их брали в дорогу путешествовавшие с караванами купцы, а сейчас это одна из самых вкусных находок.

Они особенно вкусные с традиционным чаем / Фото Flickr

Еще одно открытие – ассирийское вино. В Мардине достаточно магазинов, где можно продегустировать напиток и запастись бутылкой. Виноделы говорят, что до сих пор используют знания, которые их древние предки передавали еще при господстве Османской империи. Конечно, современные технологии тоже проникают на рынок, но пока эти вина – больше местная история.

Один из разновидностей сухого красного вина / Фото Assyrian Wine Shiluh

На самом деле есть много разновидностей ассирийского вина и при желании каждый сможет найти что-то по своему вкусу.

Праздник в ресторане / Фото 24 канала

Кстати, о необычном отдыхе и ресторанах. Здесь вам готовы устроить настоящее шоу с танцами и музыкой и удивить блюдами и подачей.

Вот, например, ягненок с рисом / Фото 24 канала

Шахмаран: царица змей

Это мифическое существо, наполовину женщина и наполовину змея, встречается в фольклоре Турции, Ирана и других восточных стран. Так что не пугайтесь, если встретите в сувенирных магазинах ее изображение. А еще, возможно, вы читали версии историй о Шахмаран в сборнике сказок "Тысяча и одна ночь".

Картины на улицах города / Фото 24 канала

Дара – легендарный город

В 30 км на юго-восток от провинции Мардин расположен древний город Дара. Основанный в начале VI века нашей эры античный город изначально получил название Анастасиополис. Это один из самых известных древних городов верхней Месопотамии.

Античный город впечатляет / Фото 24 канала

Дара Город был одним из наиболее обитаемых районов Месопотамии и важным поселением вдоль знаменитого Шелкового пути. Он годами служил последним оплотом Византийской империи. Сейчас туристы останавливаются здесь, чтобы посетить уникальный некрополь. Раскопки здесь начались более 30 лет назад, и сейчас комплекс принимает много посетителей.

Руины древнего города Дара разбросаны на большой площади 9 км и преимущественно высечены в скалах / Фото 24 канала

Как добраться

Самые удобные рейсы из Стамбула (выполняют авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines). Новое здание аэропорта появилось в 2014 году.

Есть автобусы (dolmuş) из Шанлиурфы. Город связан с регионом хорошо заасфальтированными автомагистралями, поэтому этот маршрут тоже выглядит приемлемым, если вы не любите летать.

Турция до конца 2021 года продлила требование для туристов насчет тестов и вакцинации. Также допускается предъявление справки о выздоровлении от COVID-19 за последние 6 месяцев.