Число запросов о коротких поездках выросло на 500%: при чем здесь марафоны в Европе

Бег становится для путешественников не только спортивным испытанием, но и поводом посетить новый город. Туристы планируют поездки ради марафонов, но в то же время ищут, где провести время после финиша, что попробовать и какие места посетить.

Эта тенденция получила название race-cation – это формат отдыха, сочетающий участие в спортивных мероприятиях с туристической программой. Особенно популярным он становится осенью, когда в разных городах Европы проходят марафоны и соревнования HYROX. Об этом пишет Euronews со ссылкой на исследование туристической компании Bokun.

Почему этот формат набирает популярность?

Такой формат привлекает людей, интересующихся здоровым образом жизни, физической активностью и путешествиями. Спортивное событие становится поводом посетить город, в котором путешественник, возможно, раньше не бывал. А ограниченное время не обязательно становится препятствием: туристическую программу можно спланировать так, чтобы за день увидеть самое интересное.

Интерес к этому формату подтверждают данные поисковых запросов. По информации Bokun, количество запросов по фразе "марафон за границей" в Google за год выросло примерно на 1255%. В 2026 году интерес к зарубежным марафонам достиг исторического максимума.

Рост заметен и в социальных сетях. Видео о лучших местах для участия в HYROX и маршрутах для марафонских путешествий в тиктоке набирают тысячи просмотров. Важную роль играет и сезонность: 42% марафонов в мире проходят осенью, а на октябрь приходится 23% всех таких мероприятий.

В каких европейских городах больше всего вырос интерес к коротким путешествиям?

Чтобы выяснить, как спортивные события влияют на туристический интерес, Bokun проанализировала данные Google Trends за последние 30 дней. Наибольший рост зафиксировали:

Гамбург: количество запросов "что делать в Гамбурге" выросло на 500% за последний месяц.

количество запросов "что делать в Гамбурге" выросло на 500% за последний месяц. Лиссабон: запросы о том, чем заняться в городе за один день, увеличились на 400%.

запросы о том, чем заняться в городе за один день, увеличились на 400%. Мюнхен: интерес к однодневным маршрутам вырос на 250%.

интерес к однодневным маршрутам вырос на 250%. Берлин: количество запросов о том, что можно увидеть за день, увеличилось на 119%.

количество запросов о том, что можно увидеть за день, увеличилось на 119%. Будапешт: запросы "24 часа в Будапеште" выросли на 84%.

запросы "24 часа в Будапеште" выросли на 84%. Амстердам: интерес к однодневной программе пребывания в городе вырос на 70%.

Что туристы планируют делать после марафона?

Сочетание спортивных событий с короткими поездками пересекается с другим туристическим трендом – micro-cations, или микроотпусками. Это короткие поездки, во время которых путешественники стараются получить максимум впечатлений за ограниченное время. Иногда для знакомства с городом они выделяют всего 24 часа.

Туристы также ищут возможности познакомиться с местной культурой через организованные экскурсии, тематические туры и другие впечатления. По данным Bokun, за последние 12 месяцев заметно возрос интерес к однодневным экскурсиям по европейским городам.

Местная кухня также становится важной частью коротких путешествий. Например, за год количество запросов о кулинарных мастер-классах в Лиссабоне увеличилось на 488%. Интерес к гастрономическим турам в Риме вырос на 94%. Это свидетельствует о стремлении путешественников наполнять даже короткие поездки разнообразными впечатлениями.