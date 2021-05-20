Такое решение приняло правительство Мальты, они готовы платить каждому туристу в 200 евро.

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Путешественники должны пробыть на острове хотя бы три дня и забронировать проживание через местные отели.

Туристы в пятизвездочных отелях, получат от власти 100 евро, еще 100 доплатит отель.

По четырехзвездочный отель – 150 евро, трехзвездочный – 100 евро. Размер выплаты увеличится на 10% при бронировании отелей на острове Гоцо.

Стоит отметить, что детали программы еще согласовываются. Например, выясняется, как туристы будут получать "вознаграждение" – деньгами или иным путем.

Так государство планирует привлечь 35 тысяч туристов. В 2019 году страну посетили более 2,7 миллиона иностранных туристов, но с начала пандемии коронавируса показатели упали более чем на 80%.