Нудистский, собачий и "по-богатому": малолюдные пляжи Одессы, которые стоит посетить этим летом

Отдых подальше от людей – мечта каждого. Казалось бы, это точно не про Одессу. Однако здесь есть несколько классных морских берегов, о которых мало кто знает.

Известные тревел-блогеры и ведущие реалити "У кого больше?", что показывал Новый канал, Макс Узол и Оля Манько съездили в Одессу. Они показали много непопсовых локаций, и о пляжах не забыли!

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Мы, как и большинство людей, приезжаем в Одессу, чтобы искупаться в море. Пляжей здесь множество: Ланжерон, Аркадия, Отрада. Но они такие людные, иногда вообще невозможно найти себе места, – говорит Макс.

Поэтому тревел-супруги решили показать менее популярные пляжи города, где не так много людей, а условия – не хуже.

Нудистский пляж

Чтобы туда подобраться, нужно пройти через санаторий Чкалова в сторону моря. Сначала дойдите до лестницы, спуститесь к трассе здоровья и поверните налево. Увидите пляж "Лагуна", а сбоку широкий проход в еще один незакрытый пляж – вы на месте, – рассказывает блогер.

Он добавляет, что им этот пляж очень нравится, потому что здесь тихо, спокойно, нет много людей, не гремит музыка. Кстати, хоть это и нудистский пляж, но людей голышом очень мало.



Нудистский пляж в Одессе / Фото Нового канала

По его словам, нудисты загорают, в общем, немного дальше, в скалах рядом, а на пляже люди с детьми, с собаками. Здесь останавливаются даже с палатками.

Пляж "Лагуна"

Этот пляж расположен сразу справа от нудистского. Несколько лет назад это была отгорожена бетонной стеной бухта экс-депутата-миллиардера. Сейчас забор разрушили, – отмечает Макс.

Здесь успели "окультурить" территорию: лежаки в аренду сдают, пиво продают.



Пляж "Лагуна" в Одессе / Фото Нового канала

Собачий пляж

Это еще одно дикое место в Одессе. Мне нравится, что здесь очень широкая береговая линия, много песка. Можно поиграть в волейбол! Радует, что нет лежаков. В целом, если вы готовы купаться в море вместе с лохматыми, то это классный пляж, – делится Узол.



Собачий пляж в Одессе / Фото Нового канала

Пляж в Черноморском яхт-клубе

Это действительно уникальная локация, потому что появилась буквально в этом году. Доступ туда – полузакрытый, но пройти на территорию можно, если заказать хоть какую-то водную экскурсию от 100 гривен. Откроем еще один секрет: на входе этого не проверяют. Просто спрашивают название судна, на которое ты идешь, – говорит блогер.

По его словам, пляж расположен в самом конце яхт-клуба. Он хорошенький, но очень мал.



Пляж в Черноморском яхт-клубе / Фото Нового канала

Правда, есть важный момент: купаться здесь запрещено. Однако тревел-супруги уверяет, что здесь прекрасный вид на роскошные яхты, поэтому получите эстетическое наслаждение и кучу хороших фото в Instagram.

Отметим, ранее Макс Узол и Оля Манько рассказали, что посмотреть на одном из самых популярных курортов Украины – Арабатской Стрелке.

Кроме того, они побывали в селе Шаян, что на Закарпатье, где залезли в секретную местность – ртутные штольни.