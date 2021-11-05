На лыжи – невакцинированным нельзя: Ляшко рассказал об ограничениях на зимних курортах

В этом году в Украине посетить горнолыжные курорты могут только вакцинированные посетители. Чтобы воспользоваться даже канатной дорогой нужно будет продемонстрировать COVID-сертификат.

О таких правилах рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами.

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Нужно готовиться заранее, чтобы не было жалоб, – Ляшко

Поселять в отелях, заверил глава Минздрава, будут только вакцинированных.

Мы уже прописали в действующем постановлении, что для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас когда продаются, заранее бронируются отели, то надо это понимать – чтобы потом не было никаких обжалований,

– сказал Ляшко.

Для того чтобы воспользоваться канатной дорогой, нужен COVID-сертификат, однако это будет создавать отдыхающим много неудобств. Поэтому гостиницам предложат выдавать вакцинированным гостям специальные браслеты.

Подобная практика уже существует в определенных ТРЦ

Ляшко рассказал, что по схожим правилам уже работают некоторые торгово-развлекательные центры. В настоящее время Минздрав налаживает сотрудничество с Ассоциацией гостиниц.

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Какая ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 5 ноября в Украине выявили более 3 миллионов 32 тысяч случаев коронавируса, из них 70 842 – летальные, выздоровели более 2 миллионов 492 тысяч больных. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 26 488 пациентам, умерли 696 больных, выздоровели – более 12 тысяч.