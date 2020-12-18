Французский Лувр на аукционе продал за 80 тысяч евро возможность увидеть "Мону Лизу" без защитного стекла.

О том, что один из самых посещаемых музеев мира Лувр, который расположен в Париже, на аукционе продал незнакомцу "свидание" с шедевром мирового искусства, рассказали в "ТСН.Ранок".

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Ежегодно картину осматривают специалисты. На этот раз к ним присоединится победитель торгов.

Необычный аукцион устроили из-за финансового кризиса, постигшей музей на фоне пандемии. До карантина его посещали около 10 миллионов человек в год, в этом году он потерял примерно 90 миллионов евро.



Музей Лувр / wmuseum.ru

Кроме "свидание" с Моной Лизой на торги выставляли персональную экскурсию с директором музея. Ее приобрели за 38 тысяч евро и столько же заплатили за возможность погулять пустым Лувром ночью.

Стоит отметить, что картину постоянно хранят под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель плеснул в произведение искусства серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в Джоконду камень, повредив краску. С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически ее осматривают.