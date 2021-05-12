Авиаперевозчик Qantas объявил о продаже билетов на рейс, во время которого пассажиры смогут понаблюдать за полным лунным затмением. Также это явление также называют полнолунием.

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Первый рейс запланирован на 26 мая, а высота полета составит более 13 километров. Сначала будет еще трехчасовой живописный полет над Сиднеем.

Полет состоится на самолете Boeing 787 Dreamliner.

Мы рады, что сейчас делаем живописный полет, и Boeing 787 имеет самые большие окна среди всех пассажирских самолетов, поэтому он идеально подходит для наблюдения за Луной,

– сказала сотрудница компании.

Заменить отпуск на полет к спутнику Земли стоит 1170 долларов. В стоимость также войдет фуршет перед взлетом с канапе и коктейлями.