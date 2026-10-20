Плюсовая температура в декабре: какой итальянский городок станет вашим фаворитом для зимнего путешествия

Ищете город в Италии для зимнего путешествия без толп туристов? Обратите внимание на Лукку в Тоскане. Здесь царит спокойная атмосфера, а даже в декабре средняя температура воздуха составляет около +12 градусов. Поэтому можно неторопливо прогуливаться по старинным улочкам, любоваться исторической архитектурой и наслаждаться атмосферой города.

Тоскана в центральной Италии известна живописными холмами, виноградниками и архитектурой эпохи Возрождения. Помимо Флоренции и Пизы, в регионе находится Лукка – город, который журналистка издания Express Хлоя Добинсон посетила в сентябре и куда хотела бы вернуться. Она рассказала о его самых интересных достопримечательностях и преимуществах зимнего путешествия.

Чем Лукка отличается от других туристических городов Тосканы?

Одно из главных преимуществ Лукки – это компактный исторический центр, который удобно исследовать пешком. Журналистке удалось осмотреть город за полдня без общественного транспорта. В то же время для неспешных прогулок и посещения музеев лучше выделить целый день или даже несколько дней.

Самая известная достопримечательность города – это кольцо ренессансных стен длиной около 4 километров. Их построили в XVI – XVII веках для обороны, а сегодня здесь обустроена зеленая аллея, по которой можно гулять или кататься на велосипеде. Отсюда открываются виды на историческую часть Лукки.

Атмосфера города Лукка: смотреть видео

Еще одно знаковое место – это площадь Пьяцца-дель-Анфитеатро. Она имеет овальную форму, ведь расположена на месте древнеримского амфитеатра. Вокруг площади стоят разноцветные дома, работают кафе и рестораны.

Журналистка обедала в одном из местных заведений и заказала равиоли с мясом дикого кабана за 9,60 евро. Однако порция оказалась небольшой. Поэтому, выбирая заведение в популярном туристическом месте, стоит учитывать не только цены, но и размер порций.

Какие достопримечательности стоит увидеть?

Среди самых интересных мест города – средневековая башня Торре-Гуиниджи. Ее особенностью являются дубы, растущие в саду на вершине. Посетители могут подняться наверх, чтобы увидеть терракотовые крыши Лукки и холмы Тосканы. Стоит также посетить собор Сан-Мартино, известный своей романской архитектурой, украшенным мраморным фасадом и коллекцией религиозных произведений искусства.

Собор Сан-Мартино / фото Canva

Среди других достопримечательностей: базилика Сан-Фредиано с мозаичным фасадом и церковь Сан-Микеле-ин-Форо, расположенная на исторической площади в центре города. Благодаря близкому расположению достопримечательностей Лукка подходит для неспешных прогулок: по пути можно осматривать старинную архитектуру, отдыхать на площадях и заходить в местные заведения.

Почему стоит посетить Лукку зимой?

В ноябре и декабре в Лукке обычно меньше туристов, поэтому это хорошее время для знакомства с музеями, историческими церквями и традиционными ресторанами. Средняя температура воздуха в ноябре составляет около 15 градусов тепла, а в декабре примерно 12 градусов. Однако путешественникам стоит быть готовыми к прохладе и более высокой вероятности дождей.

Где находится Лукка: смотреть на картах