Пассажирам придется платить больше: какие 5 авиакомпаний изменили правила распределения мест

Планируете дальнемагистральный перелет? Будьте готовы к новым правилам от группы Lufthansa. Теперь за смену назначенного при регистрации места придется платить дополнительно, что непременно повлияет на бюджет вашего путешествия.

Новые условия уже затронули не только один бренд, а всю Lufthansa Group и пассажиров предупредили о более широком пересмотре правил. Как сообщает The Sun , дополнительная оплата касается смены места после автоматического назначения при регистрации.

Какие авиакомпании Lufthansa Group изменили правила?

Речь идет о Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines и Discover Airlines. По данным издания, новая политика действует с 1 июля 2026 года и распространяется на эконом-класс, а также на премиум-эконом на дальнемагистральных рейсах.

Сумма доплаты не является фиксированной. Она зависит от маршрута, аэропорта вылета и времени бронирования, а окончательную цену пассажир видит только во время онлайн регистрации.

Сколько будет стоить смена места?

Стоимость будет зависеть от маршрута и аэропорта вылета. По данным Travel Mole, на многих межконтинентальных рейсах Austrian Airlines, Brussels Airlines и Lufthansa смена стандартного места в экономклассе будет стоить от 25 до 45 евро.

В Lufthansa Group объяснили, что новая система должна сделать тарифы более прозрачными, чтобы пассажиры оплачивали только дополнительные услуги, которыми действительно хотят воспользоваться. При этом в компании отметили, что и дальше будут пытаться рассаживать семьи рядом, когда это будет возможно.

Кто может избежать доплаты за место?

Платить придется не всем. Изменения не коснутся пассажиров с гибкими тарифами, а также части участников программ лояльности. В компании фактически оставили механизм, позволяющий зарабатывать на тех, кто хочет немного больше комфорта или не готов лететь на месте, предназначенном автоматически.