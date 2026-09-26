Этот город назвали лучшим в мире для любителей книг: здесь сотни книжных магазинов и 87 библиотек

Для кого-то путешествие – это прежде всего известные достопримечательности, рестораны или пляжи. Но есть города, которые можно познавать совсем по-другому, а именно через книги, библиотеки, старинные книжные магазины и места, связанные с писателями.

Издание Travel + Leisure рассказало об исследовании компании Holafly, которая проанализировала более 50 городов мира по пяти категориям увлечений путешественников, в том числе по литературе. Города оценивались по количеству книжных магазинов, библиотек и литературных туров с использованием данных Tripadvisor и OpenStreetMap. В результате именно Рим получил 79,6 балла из 100 и занял первое место в литературной категории.

Что найдут в Риме любители книг?

По данным исследования, в Риме насчитывается 326 книжных магазинов, 87 библиотек и 897 литературных туров. Именно по количеству таких экскурсий город стал лидером рейтинга. Среди интересных мест Biblioteca Angelica, одна из старейших публичных библиотек в мире.

Biblioteca Angelica / фото TripAdvisor

Не менее необычна Antica Libreria Cascianelli, которая работает с 1909 года. Здесь продают редкие книги и антиквариат, а в интерьере сохранились оригинальные деревянные и стеклянные книжные шкафы. Для ценителей искусства есть Libreria Palazzo Esposizioni – это книжный магазин, специализирующийся на изданиях об искусстве, фотографии и дизайне.

Какие места в Риме связаны с писателями?

Литературная история города охватывает и места, связанные с известными авторами. Среди них: дом Китса-Шелли, музей и мемориал Джону Китсу, Перси Биши Шелли и лорду Байрону. Туристы также могут заказать частную экскурсию "Литературное наследие Рима" от City Unscripted. Маршрут включает книжные магазины и самое старое кафе в Италии.

Дом Китса-Шелли / фото TripAdvisor

Что еще вошло в десятку?

Вторым в рейтинге стал Берлин с 53,7 балла. Здесь насчитали 418 книжных магазинов, 44 библиотеки и 46 литературных туров. Третьим стал Лондон с 49,6 балла. В нем самое большое количество книжных магазинов среди всех городов списка 875, а также около 403 литературных туров. В целом десятка выглядит так: