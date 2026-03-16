Таиланд без прикрас: эксперт назвал места, которые стоит посетить, и курорты, которых лучше избегать

Таиланд –это страна контрастов: от шумного Бангкока с кулинарными турами до тихих пляжей Кох Ланты и роскошных курортов Кох Самуи. Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, туристам советуют следить за безопасностью, хранить документы и избегать переполненных туристических точек.

Эксперт по путешествиям медиа Daily Mail рассказывает, куда стоит отправляться в Таиланде, где искать лучшие пляжи и выгодные варианты проживания, а какие места лучше оставить за бортом.

Где начать путешествие в Таиланде?

Бангкок – это сердце Таиланда и город, который стоит посетить, даже если вы прилетаете через Пхукет. Здесь можно почувствовать настоящую жизнь столицы, прогулявшись по кулинарным турам с тайской лапшой, кокосовыми блинами и острыми салатами из катафиша.

Совет эксперта: вместо быстрых туров на длинных лодках попробуйте экскурсию на солнечной лодке, чтобы медленно наслаждаться каналами.

Где искать настоящую тайскую кухню?

Транг часто остается вне туристических маршрутов, но именно здесь можно попробовать традиционный утренний завтрак тайцев и местное блюдо moo yong – сладкую, хрустящую свинину.

Совет: Транг – идеальная остановка по дороге на Кох Ланту, до острова всего 90 минут на авто.

Какой остров выбрать для тишины и покоя?

Хотя Кох Ланта имеет длинные пляжи и мангровые заросли, он остается сравнительно малолюдным. На острове ночная жизнь ограничивается только спокойными пляжными барами.

Совет: остановитесь в Pimalai Resort / Spa – это один из лучших вариантов роскошного проживания на острове.

Куда ехать за роскошью и спа?

Кох Самуи стал популярным после открытия первых отелей роскошного сегмента 40 лет назад. Здесь сочетаются высококлассные виллы, йога-студии, спа и веганские рестораны.

Совет: бронируйте билеты на Кох Самуи заранее, потому что рейсы ограничены и цены могут быстро расти.

Какие места лучше избегать?

Пхукет и Майя-Бич Пхукет переполнен туристами, автомобильными пробками и большими гостиничными комплексами. Майя-Бич на Кох Пи-Пи, известный по фильму The Beach, перенасыщен посетителями и не соответствует ожиданиям.

Совет: для спокойных пляжей съездите на юг к Кох Липе – его называют "Мальдивами Таиланда".

Как уберечься от краж?

Travel.gc.ca рекомендует обратить внимание на следующие правила:

Мелкие преступления, карманные кражи и похищения сумок случаются довольно часто, поэтому не оставляйте вещи без присмотра, особенно в туристических местах, на рынках и вокзалах.

Держите паспорт и другие документы в безопасном месте.

Избегайте темных переулков и малолюдных районов ночью.

В междугородних автобусах храните ценные вещи при себе.

