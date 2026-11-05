Красивее популярных курортов: 5 европейских деревень, куда хочется сбежать этой осенью

Когда летний туристический сезон подходит к концу, а зимний еще не начался, Европа становится гораздо уютнее. Вместо переполненных курортов путешественники могут выбирать небольшие деревни, которые осенью превращаются в настоящие открытки. Каменные дома, узкие улочки, золотистая листва и живописные пейзажи создают идеальную атмосферу для неспешного путешествия.

Издание Daily Mail рассказало о 5 живописных деревнях в Европе, которые идеально подойдут для уютного осеннего путешествия. Здесь можно любоваться пейзажами и наслаждаться спокойствием вдали от шумных городов.

Какие деревни Европы стоит посетить осенью?

Ротенбург-на-Таубере, Германия

Ротенбург-на-Таубере – это сказочный средневековый городок в Баварии, который часто входит в различные рейтинги самых красивых мест мира. Благодаря фахверковым домам здесь кажется, что ты оказался в сказке братьев Гримм. До начала сезона рождественских ярмарок в городке царит спокойная атмосфера, а туристов почти нет.

Вечерний Ротенбург-на-Таубере / Фото Depositphotos

Рикевир, Франция

Этот очаровательный средневековый городок входит в список "Самые красивые деревни Франции". Рикевир чудом избежал разрушений во время мировых войн, поэтому его средневековая архитектура сохранилась практически неизменной с 16 – 17 веков. Городок расположен посреди виноградников и славится производством эльзасских вин (в частности, Рислинг, Гевюрцтраминер). Именно поэтому он особенно понравится ценителям вина.

Одна из улиц Рикевира / Фото Coert Vonk

Флом, Норвегия

Этот поселок на юго-западе Норвегии расположен на берегу Аурландс-фиорда и окружен высокими скалами, водопадами и зелеными долинами. Самыми популярными туристическими развлечениями в Фломе являются прогулка на кораблике по фиорду и поездка на поезде по Фломской железной дороге – одной из самых крутых и живописных железнодорожных линий в мире.

Поселок Флом в Норвегии / Фото Saeed Ullah

Обидуш, Португалия

Атмосфера в Обидуше осенью будет отличаться от той, которая ждет туристов в вышеупомянутых городках и деревнях. Все потому, что здесь погода теплее, а значит, прогулки будут еще более комфортными. Обидуш – это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов-крепостей Португалии, расположенный в 100 километрах от Лиссабона. В городке находится замок Обидуш, входящий в список "семи чудес Португалии", а внутри него работает роскошный отель.

Туристам стоит попробовать жиндию – местную вишневую наливку, которую подают в съедобных шоколадных чашечках.

Замок Обидуш / Фото Pousada Castelo Óbidos

Шмартно, Словения

Шмартно – это средневековое укрепленное поселение на холме в сердце винодельческого региона Горишка Брда, который часто сравнивают с итальянской Тосканой. Поселение окружено средневековыми крепостными стенами и башнями и является одним из самых красивых исторических мест Словении. Осенью туристов ждут дегустации вин, неспешные прогулки и вкусная кухня.

Виноградники в Шмартно / Фото Carlo van den Beld

Если хочется сбежать от городской суеты и провести несколько дней в красивом и тихом месте, эти европейские деревни могут стать отличным выбором. Осень придает им особый шарм, а отсутствие летнего туристического ажиотажа позволяет в полной мере насладиться атмосферой.